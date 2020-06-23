В сети показали невероятной красоты пляж на украинском курорте: идеальное место для отдыха

Украинский курорт остается безлюдным (коллаж РБК-Украина)

В сети появилось яркое видео "дикого" пляжа на Азовском море

В Украине лето в разгаре и из-за карантина многие люди выбирают в этом году местные курорты. Пока что на наших родных морях не так много людей, чистое море и практически безлюдные пляжи. Очередное доказательство этого факта появилось в сети. Так, на видео показали "дикий пляж" возле курорта Кирилловки, который находится на Азовском море.

Видеоролик опубликовал на своем YouTube-канале блогер Евгений Панюта. Пляж находится всего в восьми километрах от Кирилловки и располагается в селе Степок.

На кадрах показан невероятной красоты чистый пляж, на нем нет людей, море лазурного цвета, полный штиль.

"Морская гладь, отличное время, чтобы поплавать. По одну сторону село Степок, по другую дорога на остров Бирючий", - рассказал блогер на видео.

Отдых на Азовском море (видео: YouTube)

По словам блогера, здесь виднеется несколько палаток, но их очень мало. Обычно летом сюда приезжало намного больше людей.

Как мы ранее сообщали, украинцы поделились планами на летний отпуск.

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Автор: Людмила Жукова