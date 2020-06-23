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У мережі показали неймовірної краси пляж на українському курорті: ідеальне місце для відпочинку

STYLERЖиття    23.06.2020 - 10:56
У мережі показали неймовірної краси пляж на українському курорті: ідеальне місце для відпочинку
Український курорт залишається безлюдним (колаж РБК-Україна)

У мережі з'явилося яскраве відео "дикого" пляжу на Азовському морі

В Україні літо в розпалі і через карантин багато людей вибирають в цьому році місцеві курорти. Поки що на наших рідних морях не так багато людей, чисте море і практично безлюдні пляжі. Черговий доказ цього факту з'явився в мережі. Так, на відео показали "дикий пляж" біля курорту Кирилівки, який знаходиться на Азовському морі.

Відео опублікував на своєму YouTube-каналі блогер Євген Панюта. Пляж знаходиться всього за вісім кілометрів від Кирилівки і розташовується в селі Степок.

На кадрах показано неймовірної краси чистий пляж, на ньому немає людей, море блакитного кольору, повний штиль.

"Морська гладь, відмінний час, щоб поплавати. По одну сторону село Степок, по іншу дорога на острів Бірючий", - розповів блогер на відео.

Відпочинок на Азовському морі (відео: YouTube)

За словами блогера, тут видніється кілька наметів, але їх дуже мало. Зазвичай влітку сюди приїжджало набагато більше людей.

Як ми раніше повідомляли, українці поділилися планами на літню відпустку.

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Автор: Людмила Жукова

Теги Новини України курорт
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