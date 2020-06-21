Украинцы поделились планами на летний отпуск

Фото: пляж (Виталий Носач, РБК-Украина)

Надежды на отпуск на море постепенно теряются

Вспышка коронавируса и длительный карантин внесли изменения в планы украинцев на летние отпуска. На отпуск за границей рассчитывают 4% респондентов.

Об этом свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group

По данным опроса, наибольшие изменения претерпели планы на отдых:

дома - теперь его планируют 49% (на 20% больше, чем до карантина)

на море в Украине - теперь его планируют 10% (на 9% меньше, чем до карантина)

за рубежом - теперь его планируют 2% (на 7% меньше, чем до карантина)

на море за рубежом - теперь его планируют 2% (на 6% меньше, чем до карантина).

Вместе с тем планы украинцев на определенные виды отдыха этим летом вследствие карантина почти не претерпели изменений. Теперь планируют провести летний отпуск:

на даче садовом участке - 13% (на 3% больше, чем до карантина и столько же, как провели в прошлом году)

в другом городе, селе Украины - 5% (на 3% меньше, чем до карантина и почти столько же, как и провели в прошлом году)

не планируют летнего отпуска теперь 17% украинцев (на 3% меньше, чем до карантина и столько же, сколько не имели его и в прошлом году).

Опрос проводился в период с 10 по 16 июня 2020 год среди 1009 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса - CATI-опрос (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) роллингового формата. Максимальная погрешность выборки не превышает +/- 3,7%

Напомним, по данным опроса Research & Branding Group, в начале июня каждый второй украинец (52%) ощутил снижение доходов за время правительственного карантина, введенного в марте для борьбы со вспышкой Covid-19.

Отметим, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в апреле 2020 года составила 10 430 грн. Это на 8,9% меньше по сравнению мартом (11 446 грн).

При этом реальная зарплата (с учетом инфляции) в апреле 2020 года к апрелю прошлого года сократилась на 0,4%.

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Автор: Александр Белоус