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В сети показали дом мамы Андрея Данилко, где она жила долгие годы

Автор: Роман Мирончук

Андрей Данилко скрывал от общественности смерть своей матери, которая ушла из жизни в возрасте 82 лет, а произошло это около года назад. Светлана Волкова долгие годы жила в селе Клименки Полтавской области.

Дом матери артиста показали журналисты "Новини.LIVE".

В Клименки мама Данилко переехала из Полтавы после того, как сын отправился покорять Киев. Андрей часто приглашал маму переехать ближе к нему, но она отказывлаась. Женщина хотела жить там, где провела всю свою жизнь.

Дом мамы Андрея Данилко (фото: скриншот)

Соседи рассказывают, что Светлана была очень гостеприимной и доброй. Женщина с уважением относилась к другим людям.

Мама Андрея Данилко Светлана Ивановна Волкова (фото: скриншот)

После ее смерти за домом начали присматривать ее дочь и внучка. Они рвут сорняки и ухаживают за огородом. Сам Андрей Данилко наведывался туда несколько раз.

Дом мамы Андрея Данилко (фото: скриншот)

За переписью 20-летней давности в селе Клименки было всего 73 жителя, а сейчас и еще меньше. Здесь много брошенных домов, которыми никто не занимался годами.

Андрей Данилко в детстве со своей мамой (фото: скриншот)

Сам Данилко живет в центре столицы - в просторной квартире на Крещатике. У него также есть шикарный загородный особняк.

Журналисты показали дом мамы Андрея Данилко (видео: YouTube)

Напомним, журналисты нашли место, где Андрей Данилко восстанавливает здоровье

Ранее мы писали о том, что раскрыты настоящие причины проблем со здоровьем у Андрея Данилко.

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Полтавская областьАндрей Данилко