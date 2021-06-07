Журналисты нашли место, где Данилко восстанавливает здоровье: олдскульный "совок"
Здоровье любимца украинской публики Андрея Данилко в последнее время находится под пристальным вниманием. Продюсер звезды Юрий Никитин оговорился в одном интервью, что у Данилко есть проблемы со здоровьем. Позже он отказался от своих слов. Однако известно, что Данилко ездит в санаторий после тяжелых гастролей, где проходит курсы реабилитации.
Куда именно ездит на оздоровление Андрей Данилко, выяснили журналисты передачи "Викриття" на телеканале KYIV.LIVE.
Где Данилко восстанавливает здоровье
Оказывается, чаще всего артист ездит на реабилитацию в санаторий "Жовтень", который находится за 20 км от Киева. Это довольно старый санаторий, в котором ремонт не делали, видимо, еще со времен его постройки.
Как рассказали работники санатория, Андрей Данилко приезжает в "Жовтень" как к себе домой. Он всегда останавливается в номере 714 и даже там оставил свой тренажер.
"Он приезжает сюда, как к себе домой, и всегда останавливается в 714 номере – даже оставил там свой тренажер. Тут он приходит в себя: каждый день массаж, квантовая терапия, гимнастика, а также клизмовые процедуры. Программа также включает в себя диету: без белка и соли", - рассказали в санатории.
Во время реабилитации Данилко восстанавливает свои циркадные ритмы и полноценно отдыхает, все рекомендации выполняет строго и придерживается режима.
Стоимость путевки в этот санаторий колеблется от программы и номера. Обычный бюджетный двухместный номер за 5 дней обойдется в 9000 гривен. А вот номер, в котором останавливается Данилко, стоит дороже – 13 500 гривен за 5 дней.
Как выглядит санаторий "Жовтень"
Это старая постройка и в здании нет никакого евроремонта. На территории огромный парк и озеро. При входе – обычная зона отдыха с шахматами и фортепиано. Мебель в номерах тоже старая – обычные кровати на сетке, небольшие холодильники и телевизоры.
Где проходит реабилитацию Андрей Данилко
Напомним, ранее мы писали о том, что раскрыты настоящие причины проблем со здоровьем у Андрея Данилко.