У мережі показали будинок мами Андрія Данилка, де вона жила довгі роки

У Клименки мама Данилко переїхала з Полтави після того, як син відправився підкорювати Київ. Андрій часто запрошував маму переїхати ближче до нього, але вона відмовилася. Жінка хотіла жити там, де провела все своє життя.

Будинок мами Андрія Данилка (фото: скріншот)

Сусіди розповідають, що Світлана була дуже гостинною і доброю. Жінка з повагою ставилася до інших людей.

Мама Андрія Данилка Світлана Іванівна Волкова (фото: скріншот)

Після її смерті за будинком почали доглядати її дочка і внучка. Вони рвуть бур'яни і доглядають за городом. Сам Андрій Данилко навідувався туди кілька разів.

Будинок мами Андрія Данилка (фото: скріншот)

За переписом 20-річної давності в селі Клименки було всього 73 жителі, а зараз і ще менше. Тут багато покинутих будинків, якими ніхто не займався роками.

Андрій Данилко в дитинстві зі своєю мамою (фото: скріншот)

Сам Данилко живе в центрі столиці - в просторій квартирі на Хрещатику. У нього також є шикарний заміський особняк.

Журналісти показали будинок мами Андрія Данилка (відео: YouTube)