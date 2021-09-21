В сети показали дом мамы Андрея Данилко, где она жила долгие годы
Андрей Данилко скрывал от общественности смерть своей матери, которая ушла из жизни в возрасте 82 лет, а произошло это около года назад. Светлана Волкова долгие годы жила в селе Клименки Полтавской области.
Дом матери артиста показали журналисты "Новини.LIVE".
В Клименки мама Данилко переехала из Полтавы после того, как сын отправился покорять Киев. Андрей часто приглашал маму переехать ближе к нему, но она отказывлаась. Женщина хотела жить там, где провела всю свою жизнь.
Дом мамы Андрея Данилко (фото: скриншот)
Соседи рассказывают, что Светлана была очень гостеприимной и доброй. Женщина с уважением относилась к другим людям.
Мама Андрея Данилко Светлана Ивановна Волкова (фото: скриншот)
После ее смерти за домом начали присматривать ее дочь и внучка. Они рвут сорняки и ухаживают за огородом. Сам Андрей Данилко наведывался туда несколько раз.
Дом мамы Андрея Данилко (фото: скриншот)
За переписью 20-летней давности в селе Клименки было всего 73 жителя, а сейчас и еще меньше. Здесь много брошенных домов, которыми никто не занимался годами.
Андрей Данилко в детстве со своей мамой (фото: скриншот)
Сам Данилко живет в центре столицы - в просторной квартире на Крещатике. У него также есть шикарный загородный особняк.
Журналисты показали дом мамы Андрея Данилко (видео: YouTube)
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