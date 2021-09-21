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У мережі показали будинок мами Андрія Данилка, де вона жила довгі роки

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Полтава, Вівторок 21 вересня 2021 18:25
У мережі показали будинок мами Андрія Данилка, де вона жила довгі роки Колаж РБК-Україна: журналісти показали будинок мами Андрія Данилка
Автор: Роман Мирончук

Андрій Данилко приховував від громадськості смерть своєї матері, яка пішла з життя у віці 82 років, а сталося це близько року тому. Світлана Волкова довгі роки жила в селі Клименки Полтавської області.

Будинок матері артиста показали журналісти "Новини.LIVE".

У Клименки мама Данилко переїхала з Полтави після того, як син відправився підкорювати Київ. Андрій часто запрошував маму переїхати ближче до нього, але вона відмовилася. Жінка хотіла жити там, де провела все своє життя.

У мережі показали будинок мами Андрія Данилка, де вона жила довгі роки

Будинок мами Андрія Данилка (фото: скріншот)

Сусіди розповідають, що Світлана була дуже гостинною і доброю. Жінка з повагою ставилася до інших людей.

У мережі показали будинок мами Андрія Данилка, де вона жила довгі роки

Мама Андрія Данилка Світлана Іванівна Волкова (фото: скріншот)

Після її смерті за будинком почали доглядати її дочка і внучка. Вони рвуть бур'яни і доглядають за городом. Сам Андрій Данилко навідувався туди кілька разів.

У мережі показали будинок мами Андрія Данилка, де вона жила довгі роки

Будинок мами Андрія Данилка (фото: скріншот)

За переписом 20-річної давності в селі Клименки було всього 73 жителі, а зараз і ще менше. Тут багато покинутих будинків, якими ніхто не займався роками.

У мережі показали будинок мами Андрія Данилка, де вона жила довгі роки

Андрій Данилко в дитинстві зі своєю мамою (фото: скріншот)

Сам Данилко живе в центрі столиці - в просторій квартирі на Хрещатику. У нього також є шикарний заміський особняк.

Журналісти показали будинок мами Андрія Данилка (відео: YouTube)

Нагадаємо, журналісти знайшли місце, де Андрій Данилко відновлює здоров'я

Раніше ми писали про те, що розкрито справжні причини проблем зі здоров'ям у Андрія Данилка.

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Полтавская область Андрій Данилко
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