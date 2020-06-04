Сеть возмутило состояние могилы украинского космонавта Каденюка

В сети поражены фотографиями могилы Леонида Каденюка
Украинцы были сильно удивлены состоянием могилы первого украинского космонавта Леонида Каденюка, который скончался 2,5 года назад – 31 января 2018 года. При этом на его могиле до сих пор не установлен памятник, а только стоит деревянный крест, табличка и фото.
Фотографии могилы Каденюка сделал автогонщик и волонтер Алексей Мочанов 3 июня, который также опубликовал их на своей странице в Facebook.
При этом он отметил, что даже не хочет понимать по какой причине нету памятника у такого человека. Но одно он знает точно, что это неправильно.
Могила Леонида Каденюка (фото: facebook.com/alex.mochanov)
"Все словили психоз на успехах Маска, а свой, доморощенный покоритель космоса - брошен. Забыт. Непригляден. Потому так и живем, граждане соотечественники. Что угодно, только не то, что надо", - написал Мочанов.
Могила Леонида Каденюка (фото: facebook.com/alex.mochanov)
Пользователи сети также прокомментировали его пост. При этом мнения людей разделились.
Скриншоты с Facebook
Напомним, в Полтаве вандал попал на видео во время разгрома памятника воинам АТО.
Ранее сообщалось о том, что на границе Украины и России могу установить памятник Бандере.
Автор: Роман Мирончук