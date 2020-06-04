Сеть возмутило состояние могилы украинского космонавта Каденюка

Украинцы были сильно удивлены состоянием могилы первого украинского космонавта Леонида Каденюка, который скончался 2,5 года назад – 31 января 2018 года. При этом на его могиле до сих пор не установлен памятник, а только стоит деревянный крест, табличка и фото.

Фотографии могилы Каденюка сделал автогонщик и волонтер Алексей Мочанов 3 июня, который также опубликовал их на своей странице в Facebook.

При этом он отметил, что даже не хочет понимать по какой причине нету памятника у такого человека. Но одно он знает точно, что это неправильно.

Могила Леонида Каденюка (фото: facebook.com/alex.mochanov)

"Все словили психоз на успехах Маска, а свой, доморощенный покоритель космоса - брошен. Забыт. Непригляден. Потому так и живем, граждане соотечественники. Что угодно, только не то, что надо", - написал Мочанов.

Могила Леонида Каденюка (фото: facebook.com/alex.mochanov)

Пользователи сети также прокомментировали его пост. При этом мнения людей разделились.

Если отсутствие памятника - не пожелание Леонида Константиновича или его родственников, памятник будет. Спасибо за этот пост;

Это возмутительно конечно, но может родственники не дали согласие?! - ужасно конечно - просто позор! Интересный был собеседник - брал у него интервью лет 20 назад! Душевный человек!

Не судите строго. Есть люди, очень мудрые, предположу, что вы таких никогда не видели, так вот они считают, что на могиле не нужно ничего, кроме стандартного, по вероисповеданию, набора. Возможно, Леонид Константинович завещал своим близким не устраивать "строения" на своей могиле. Человек жив, пока о нем помнят, а не когда у него крутой памятник на кладбище;

А разве память измеряется величием памятника? В США и более важные личности лежат под обычным камнем.

В родном селе космонавта на Буковине памятник стоит, а в Киеве это же "огромная проблема", у нас же этих космонавтов...

Кошмар! Никогда бы не подумала! Алексей, знаю, что после вашей публикации, "зашевелятся"! А если нет, сделаем своими силами. С миру по нитке;

Реально жесть.Мочанов железно прав;

Тяжело смотреть на такое. Государство должно чтить таких. Они же здоровье и жизни отдают во славу страны...

Скриншоты с Facebook

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