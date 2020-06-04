Мережу обурив стан могили українського космонавта Каденюка

У мережі вражені фотографіями могили Леоніда Каденюка
Українці були сильно здивовані станом могили першого українського космонавта Леоніда Каденюка, який помер 2,5 роки тому – 31 січня 2018 року. При цьому на його могилі досі не встановлений пам'ятник, а тільки стоїть дерев'яний хрест, табличка і фото.
Фотографії могили Каденюка зробив автогонщик і волонтер Олексій Мочанов 3 червня, який також їх опублікував на своїй сторінці в Facebook.
При цьому він зазначив, що навіть не хоче розуміти з якої причини немає пам'ятника у такої людини. Але одне він знає точно, що це неправильно.
Могила Леоніда Каденюка (фото: facebook.com/alex.mochanov)
"Всі зловили психоз на успіхах Маска, а свій, доморощений підкорювач космосу - кинутий. Забутий. Неприглядний. Тому так і живемо, громадяни співвітчизники. Що завгодно, тільки не те, що треба", - написав Мочанов.
Могила Леоніда Каденюка (фото: facebook.com/alex.mochanov)
Користувачі мережі також прокоментували його пост. При цьому думки людей розділилися.
Скріншоти з Facebook
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Автор: Роман Мирончук