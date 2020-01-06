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Памятник Бандере на границе Украины и РФ довел россиян до бешенства

STYLERЖизнь    06.01.2020 - 18:10
Памятник Бандере на границе Украины и РФ довел россиян до бешенства
Памятник Бандере в Тернополе (фото: wikipedia.org)

На границе Украины и России могу установить памятник Бандере

Памятник Степану Бандере может появится в украинском городе Конотоп Сумской области, который находится на границе с Россией. Об этом заявил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив на своей странице в Facebook.

Марцинкив отметил, что данный памятник будет подарком Конотопу. Он также написал, что недавно говорил с мэром Конотопа Артемом Семенихиным, который добился того, что у них в городе пару улиц переименовали на честь Романа Шухевича и Степана Бандеры.

Мэр Ивано-Франковска также заявил, что он хочет, чтобы все хорошо поработали и в 2020 году подарили Конотопу памятник Бандере, который установят на одноименной улице.

"Мы гордимся, что с бандеровского края. Мы всегда об этом должны говорить громко. Потому что Степана Бандеру и до сих пор в страшном сне боится вся Москва", - отметил Марцинкив.

Новость о памятнике Бандере недалеко от границы с Россией вызвало резонанс в российских СМИ.

Напомним, что 1 января 2020 года исполнилось 111 лет со дня рождения Степана Бандеры. Он прославился как политический деятель, автор Акта восстановления Украинского Государства. Кроме того, Бандера - один из главных идеологов и теоретиков украинского националистического движения XX века.

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