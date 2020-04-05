В Полтаве вандал попал на видео во время разгрома памятника воинам АТО

Памятники воинам АТО разбили в Полтаве (фото: pixabay.com)

В Полтаве неизвестный разбил памятники воинам АТО

Памятники воинам АТО были разбиты хулиганом в Полтаве. В воскресенье, в полицию Полтавы позвонили и сообщили, что кто-то повредил мемориальные таблички воинам АТО.

Была разбита мемориальная табличка, которая установлена в память о Мирославе Кабушци на стене школы № 18 и мемориальная табличка, которая установлена Сергею Лымарю на стене школы № 9.

Мемориальная табличка воину АТО (фото: facebook.com/police.polt)

Кроме того, была попытка повредить табличку, установленную Александру Горячевскому на стене школы № 25, но этого сделать не удалось, поскольку табличка оказалась антивандальной.

Мемориальная табличка воину АТО (фото: facebook.com/police.polt)

При этом о всех трех случаях сообщили в 4, 6, и 7 часов утра. В полиции заявили, что по данным фактам возбуждены уголовные производства по статье 297 УК Украины (Осквернение или разрушение памятника).

Мемориальная табличка воину АТО (фото: facebook.com/police.polt)

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3-х до 5-ти лет. Сейчас продолжаются следственные действия.

Один из фрагментов совершения вандализма сняла камера видеонаблюдения.

Вандал разбивает мемориальную табличку воину АТО (видео: YouTube)

Напомним, что украинки шокировали сеть своей надписью на фреске Рафаэля в Ватикане. В парадном зале Апостольского дворца обнаружили нацарапанную надпись: "Лена Тамара Винница". Предполагается, что данную надпись отставили две туристки из Украины. Пользователи сети раскритиковали эту выходку.