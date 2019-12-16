Сестра Брежневой с новым мужчиной: экс-жена Цекало сходила в ЗАГС (фото)

Сестра Веры Брежневой Виктория Галушка сходила в киевский ЗАГС с неким мужчиной, личность которого она решила скрыть. После расставания с Александром Цекало прошло больше года. И если Цекало уже успел закрутить роман с длинноногой брюнеткой, то брошенная им супруга свою личную жизнь не афишировала.

Но недавно в соцсетях появился снимок, на котором счастливая Виктория Галушка стоит под входом в Соломенский ЗАГС в Киеве в объятиях некого мужчины, лицо которого прикрыто смайликом.

Поклонники тут же предположили, что Виктория после развода с Цекало обрела новое счастье и скоро готовится пойти под венец. Но ни сама Виктория, ни ее звездная сестра, пока не дают комментариев, еще больше интригуя подписчиков.

Сестра Веры Брежневой Виктория Галушка сходила в ЗАГС (фото: instagram.com/galushkat)

Отметим, что Виктория и раньше не была публичной личностью. 34-летняя экс-супруга Цекало во время брака с шоуменом редко появлялась на светских мероприятиях.

Да и роман с Цекало они не афишировали, а их свадьба в 2008 году была довольно скромной. На бракосочетании тогда присутствовали лишь самые близкие пары. У Виктории Галушки и Александра Цекало родилось двое детей - Александра и Михаил, но после десяти лет брака они расстались.

В начале 2019 года Александра Цекало застали в Италии в объятиях таинственной брюнетки. Позже шоумен подтвердил, что расстался с сестрой Брежневой и даже высказался о намерении жениться на новой возлюбленной Дарине Эрвин.