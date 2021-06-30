Сертификаты ВНО каких лет действительны для поступления-2021: в МОН дали ответ

Как известно, основная сессия ВНО в Украине завершилась тестированием по географии 15 июня. А уже с 1 июля абитуриентов ждет вступительная кампания.

За какие годы будут действительны сертификаты ВНО

2018

2019

2020

2021

Кроме того, поступающие в магистратуру смогут подать результаты единого вступительного экзамена 2020 и 2021 годов. Однако, результаты единого профессионального вступительного испытания - только 2021 года.

Вступительная кампания 2021

С 1 июля украинские абитуриенты смогут создать электронный кабинет и загрузить туда документы - сертификат ВНО и украинский аттестат о среднем образовании.

Подать документы в учреждения высшего образования можно будет с 14 июля. Если у абитуриента нет творческого конкурса, то подача заявлений продлится до 23 июля.

Зато поступающим, которые для поступления должны пройти собеседование, сдать вступительные экзамены или творческие конкурсы, надо подать документы не позднее 16 июля.

Вступительные экзамены и творческие конкурсы продлятся с 1 по 13 июля включительно. Также в период с 14 по 23 июля могут проводиться дополнительные ceciï экзаменов, творческих конкурсов для поступающих.

Кроме того, в 2021 году установлено ограничение на количество заявлений, которые абитуриент может подать на контракт – не более 30.

Формирование рейтинговых списков абитуриентов, поступающих на основе результатов ВНО, творческих конкурсов и вступительных экзаменов будут не позднее 28 июля. Зачисление поступающих будет проводиться 9 августа.