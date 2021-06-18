30% поступающих провалили ВНО по математике: "как эти дети вообще закончили школу?"

В Украине в 2021 году больше всего выпускников не преодолели порог "сдал/не сдал" по ВНО по математике . На втором месте - испанский язык.

Об этом сообщил Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО).

Как сообщили на сайте, члены экспертной приняли решение установить проходной балл по иностранным языкам - 18 баллов, а по математике - 10 и физика - 12.

Порог "сдал/не сдал" из всех участников ВНО не преодолели:

по английскому языку - 10,68%,

по испанскому языку - 15,79%,

по немецкому языку - 11,49%,

по французскому языку-8,94%,

по математике - 31,11%,

по физике - 8,33%.

Кроме того, участники тестирования смогут ознакомиться с результатами на собственных информационных страницах уже завтра, 19 июня.

Известно, что в 2020 году порог на ВНО по математике не преодолели всего 13% выпускников.

В комментариях пользователи поражены от нынешнего ВНО по математике. Они пишут, что важную роль играет именно психологический фактор.