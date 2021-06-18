30% поступающих провалили ВНО по математике: "как эти дети вообще закончили школу?"
В Украине в 2021 году больше всего выпускников не преодолели порог "сдал/не сдал" по ВНО по математике. На втором месте - испанский язык.
Об этом сообщил Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО).
Как сообщили на сайте, члены экспертной приняли решение установить проходной балл по иностранным языкам - 18 баллов, а по математике - 10 и физика - 12.
Порог "сдал/не сдал" из всех участников ВНО не преодолели:
- по английскому языку - 10,68%,
- по испанскому языку - 15,79%,
- по немецкому языку - 11,49%,
- по французскому языку-8,94%,
- по математике - 31,11%,
- по физике - 8,33%.
Кроме того, участники тестирования смогут ознакомиться с результатами на собственных информационных страницах уже завтра, 19 июня.
Известно, что в 2020 году порог на ВНО по математике не преодолели всего 13% выпускников.
В комментариях пользователи поражены от нынешнего ВНО по математике. Они пишут, что важную роль играет именно психологический фактор.
- Каждый третий не сдал! Это просто невероятно, 31%!
- Сейчас все меняется, что и не знаешь как правильно: здоровье или знания
- Очень важную роль играет психологический фактор
- А пороговый балл довольно низкий. И по математике, сравнительно, самый низкий. Это опять на грани слепого угадывания?
- Как эти дети вообще окончили школу? Если английский не составил каждый десятый, то математику - каждый третий. Причем порог был в 10 баллов, а это фактически ничего.
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