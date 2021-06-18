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30% поступающих провалили ВНО по математике: "как эти дети вообще закончили школу?"

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Пятница 18 июня 2021 19:58
30% поступающих провалили ВНО по математике: "как эти дети вообще закончили школу?" Фото: результаты ВНО по математике шокировали Сеть (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

В Украине в 2021 году больше всего выпускников не преодолели порог "сдал/не сдал" по ВНО по математике. На втором месте - испанский язык.

Об этом сообщил Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО).

Как сообщили на сайте, члены экспертной приняли решение установить проходной балл по иностранным языкам - 18 баллов, а по математике - 10 и физика - 12.

Порог "сдал/не сдал" из всех участников ВНО не преодолели:

  • по английскому языку - 10,68%,
  • по испанскому языку - 15,79%,
  • по немецкому языку - 11,49%,
  • по французскому языку-8,94%,
  • по математике - 31,11%,
  • по физике - 8,33%.

Кроме того, участники тестирования смогут ознакомиться с результатами на собственных информационных страницах уже завтра, 19 июня.

Известно, что в 2020 году порог на ВНО по математике не преодолели всего 13% выпускников.

В комментариях пользователи поражены от нынешнего ВНО по математике. Они пишут, что важную роль играет именно психологический фактор.

  • Каждый третий не сдал! Это просто невероятно, 31%!
  • Сейчас все меняется, что и не знаешь как правильно: здоровье или знания
  • Очень важную роль играет психологический фактор
  • А пороговый балл довольно низкий. И по математике, сравнительно, самый низкий. Это опять на грани слепого угадывания?
  • Как эти дети вообще окончили школу? Если английский не составил каждый десятый, то математику - каждый третий. Причем порог был в 10 баллов, а это фактически ничего.

Ранее мы сообщали, в какую сумму родителям обойдется прощание со школой.

Также Правительство одобрил концепцию "президентского университета.

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ВНО выпускники
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