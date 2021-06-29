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ВНО-2021: обнародованы даты дополнительной сессии

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Украина, Вторник 29 июня 2021 09:22
ВНО-2021: обнародованы даты дополнительной сессии Фото: ВНО-2021: обнародованы даты дополнительной сессии (УНИАН)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 29 июня в Украине стартует дополнительная сессия внешнего независимого оценивания (ВНО). Тестирование начнется с химии.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

По информации ведомства, дополнительная сессия ВНО в этом году пройдет по такому графику:

  • 29 июня - химия;
  • 1 июля - английский язык;
  • 2 июля - немецкий язык;
  • 5 июля - испанский язык;
  • 6 июля - французский язык;
  • 7 июля - математика, математика (задания уровня стандарта);
  • 8 июля - физика;
  • 9 июля - украинский язык, украинский язык и литература;
  • 12 июля - история Украины;
  • 13 июля - биология;
  • 14 июля - география.

Принять участие в тестировании смогут те лица, которые по уважительным причинам не имели возможности принять участие в основной сессии.

Результаты тестирования будут обнародованы до 23 июля.

Как отмечают в МОН, абитуриентам рекомендуется иметь с собой:

  • 2-3 ручки с чернилами насыщенного черного цвета
  • бутылку с питьевой водой без этикетки;
  • средства индивидуальной защиты, которые можно положить на свой рабочий стол и при необходимости воспользоваться.

Напомним, что 15 июня завершилась основная сессия ВНО тестированием по географии.

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