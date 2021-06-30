Сертифікати ЗНО яких років дійсні для вступу-2021: у МОН дали відповідь

Як відомо, основна сесія ЗНО в Україні завершилася тестуванням з географії 15 червня. А вже з 1 липня на абітурієнтів чекає вступна кампанія.

За які роки будуть дійсні сертифікати ЗНО

2018

2019

2020

2021

Окрім того, вступники до магістратури зможуть подати результати єдиного вступного іспиту 2020 та 2021 років. Однак, результати єдиного фахового вступного випробування – тільки 2021 року.

Вступна кампанія 2021

З 1 липня українські абітурієнти зможуть створити електронний кабінет та завантажити туди документи - сертифікат ЗНО та український атестат про повну загальну середню освіту.

Подати документи до закладів вищої освіти можна буде з 14 липня. Якщо в абітурієнта немає творчого конкурсу, то подання заяв триватиме до 23 липня.

Натомість вступникам, які для вступу мають пройти співбесіду, скласти вступні іспити чи творчі конкурси, треба подати документи не пізніше 16 липня.

Вступні іспити та творчі конкурси триватимуть з 1 до 13 липня включно. Також у період з 14 до 23 липня можуть проводитись додаткові ceciï іспитів, творчих конкурсів для вступників.

Крім того, у 2021 році встановлено обмеження на кількість заяв, які вступник може подати на контракт – не більше 30.

Формування рейтингових списків вступників, які вступають на основі результатів ЗНО, творчих конкурсів та вступних іспитів будуть не пізніше 28 липня. Зарахування вступників проводитиметься 9 серпня.