У серпні очікують аж два "супермісяці". Наступна така аномалія буде тільки через 14 років
У серпні українці зможуть насолодитися "супермісцем" аж двічі. Цей феномен відбувається, коли повний місяць перебуває у найближчій точці до Землі, завдяки чому він виглядає на 14% більшим і на 30% яскравішим порівняно з тим, коли він знаходиться найдальше.
Про це пише Sky News.
Коли можна буде насолодитися "супермісяцем"
Астрономи кажуть, що у серпні буде два "супермісяці", кульмінацією яких стане рідкісний блакитний місяць.
Люди зможуть побачити перший уже 1 серпня. Також супутник Землі буде найближче до нашої планети 30 серпня - саме цей "супермісяць" називають блакитним.
Ось такий вигляд має "супермісяць" (фото: news.sky.com)
Як побачити "супермісяць"
"Теплі літні ночі - ідеальний час, щоб спостерігати, як повний місяць сходить на небі за кілька хвилин після заходу сонця, і це відбувається двічі в серпні", - заявив астрофізик NASA у відставці Фред Еспенак.
Люди, які мають біноклі чи телескопи, можуть навіть побачити такі об’єкти, як місячне море - темні рівнини, утворені стародавніми потоками вулканічної лави - і промені, що виходять із місячних кратерів, заявив Еспенак. Але це можна побачити за умови ясного неба.
"Поки хмар не надто багато, повний місяць виглядатиме як біла куля в небі. Це гарна можливість використати невеликий телескоп або бінокль, щоб детально побачити поверхню Місяця, або навіть спробувати зробити кілька цікавих фотографій супутника", - заявляють у Королівському музеї Грінвіча.
Втім спостерігати за "супермісяцем" можна і не озброєним оком.
Пряма трансляція сходу "супермісяця"
Повний місяць буває один раз у кожному місячному циклі, який триває 29,5 днів. Оскільки Місяць обертається еліптичною, а не круговою траєкторією, іноді він знаходиться ближче до Землі.
Востаннє два повні "супермісяці" з’являлися в одному місяці у 2018 році - і це повториться лише в 2037 році, за словами італійського астронома Джанлуки Масі.
Масі проводитиме пряму трансляцію "супермісяця" 1 серпня, коли він сходитиме над Колізеєм у Римі.
Ось такий вигляд має "супермісяць" (фото: news.sky.com)
За даними NASA, Меркурій і Марс, які можна побачити навіть неозброєним оком, з’являться на небі під час сходу "супермісяця" 1 серпня.
Також додамо, що перший цьогорічний "супермісяць" був у липні, а четвертий і останній - буде у вересні.
Традиційно серпневий повний місяць називають ще осетровим через велику кількість риби у Великих озерах Північної Америки.
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