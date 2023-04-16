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Землю накриє потужний зорепад Ліриди: де і коли можна буде побачити метеоритний потік

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Неділя 16 квітня 2023 15:51
Землю накриє потужний зорепад Ліриди: де і коли можна буде побачити метеоритний потік Зорепад Ліриди у квітні 2023 (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Потужний метеоритний потік Ліриди накриє Землю у другій половині квітня. Він починається 16 квітня і триватиме до 29 квітня, а піку цей зорепад досягне 21-23 квітня.

Що це за метеоритний потік, де і коли його можна побачити, розповіли у Space.

Зірковий потік Ліриди

Цей потік вважається одним із найдавніших метеоритних дощів. Він відомий людству вже понад 2500 років. Існують згадки китайських астрономів про спостереження за Ліридами у 687 році до нашої ери.

Ще давні астрологи та астроному спостерігали за ним і встановили, що потік має радіант у сузір'ї Ліри. Вважається, що це зоряне скупчення у небі символізує творчий потенціал людини.

Ліриди – дуже швидкі та яскраві метеори. Вони поступаються у швидкості та яскравості знаменитим Персеїдами, проте на небі ці метеори теж дуже добре видно навіть неозброєним оком.

Землю накриє потужний зорепад Ліриди: де і коли можна буде побачити метеоритний потік

Ілюстрація нічного неба 23 квітня 2023 року показ радіант метеорного потоку Ліриди в сузір'ї Ліри. (Фото: Кріс Воган)

Коли та де можна побачити зорепад Ліриди

До шлейфу комети Тетчєра, яка залишить метеоритний потік Ліриди, Земля потрапляє 16 квітня. Вийде вона з цього шлейфу 29 квітня. Відповідно, спостерігати зірковий потік можна буде близько 2 тижнів, з піком із 21 по 23 квітня.

Побачити зорепад Ліриди зможуть жителі всієї земної кулі, але найяскравіше метеори будуть видні у північній півкулі. У тому числі помилуватися Ліридами зможуть і жителі України.

Астрономи-аматори зможуть помилуватися метеорами, що падають, без спеціальної техніки. У піковий час достатньо буде вибратися вночі на природу, де немає джерел світла.

Ліриди не залишають довгих шлейфів яскравого пилу, вони пролітають через атмосферу Землі дуже швидко і дає час від часу яскравий спалах, який називають "вогненна куля".

У пікові дні можна буде побачити близько 18 метеорів на годину, а швидкість буде 47 км/с.

До речі, раніше ми писали про те, що Ілон Маск показав, як заселятиме Марс людьми.

А ще розповідали про те, що у NASA показали найбільший смерч на Сонці.

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