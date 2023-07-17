До кінця літа очікується 7 дивовижних зорепадів. Ось коли ними можна насолодитись (дати)
Щоліта любителі нічного неба очікують метеорного потоку Персеїди, але крім нього є менш відомі, але не менш дивовижні метеорні дощі, пік яких припадає на період з 26 липня по 17 серпня.
Про те, які метеоритні дощі пройдуть до кінця літа, пише Space.
Каприкорніди
Пік метеоритного дощу настане 26 липня, хоча деякі яскраві метеори з цього потоку можна спостерігати вже з 10 липня, й іноді їх буде видно аж до 15 серпня.
Метеорні потоки є уламками, які відкололися від комет. Потрапляючи в атмосферу Землі, вони дають яскраві смуги світла. Саме тому в давнину люди вважали їх падаючими зірками.
Найкраще спостерігати за цим астрономічним явище після опівночі, коли стане досить темно. Також важливо, аби не було яскравого Місяця.
Дельта-Аквариди
Хоча частково метеорити з цього потоку уже помітні з 12 липня, пік настане 29 липня. Насолодитись цим дощем можна по 19 серпня. У середньому щогодини можна спостерігати за падінням 20-30 метеорів.
Вчені вважають, що потік Дельта-Аквариди утворився з одного об'єкта, який розколовся на дві частини - зараз це комети Марсдена і Крахта.
Аустриніди
Пік цього метеорного потоку очікується 31 липня, хоча частково ним можна насолодитись уже з 15 липня до 20 серпня.
Найкраще цей метеорний потік видно в південній півкулі, коли в атмосфері згорає приблизно 5 метеорів на годину. Зазначимо, що Україна розташована у північній півкулі.
Альфа-Каприкорніди
Цей метеорний потік розпочався ще 3 липня, сягне свого піку 2 серпня і закінчиться 15 серпня.
Особливо вражаючим він виглядатиме для жителів північної півкулі Землі. Метеорити цього потоку залишають дуже довгі яскраві смуги під час падіння. Втім 2 серпня Місяць, ймовірно, сяятиме яскраво, а це перешкоджатиме спогляданню за зорепадом.
Альфа-Каприкорніди є уламками комети 169P/NEAT. Астрономи вважають, що цей метеорний потік утворився приблизно від 3 до 5 тис. років тому.
Йота-Аквариди
Це невеличкий і слабкий метеорний потік, яким можна буде насолодитись з 25 липня до 15 серпня. Очікується 6 метеорів на годину під час піку потоку, який настане 6 серпня. Але от спостерігати за ними треба в сутінках до настання ночі.
Персеїди
Цим метеорним потоком особливо добре можна буде насолодитись цьогоріч, бо сяйво Місяця не заважатиме.
Персеїди є уламками комети Свіфта-Таттла. Неймовірним зорепадом можна буде милуватись усю ніч 13 серпня. Астрономи заявляють, що можна буде побачити до 50 метеорів на годину.
Потік Персеїди вже розпочався 17 липня і триватиме до 24 серпня. Скоріш за все, це буде найяскравіший метеоритний дощ із цього списку.
Каппа Цигніди
Останній метеорний потік літа 2023 року розпочнеться 3 серпня і триватиме до 28. Пік цього зорепаду припаде на 17 серпня. На годину падатиме всього лише три метеорити, але вони будуть дуже яскравими.
Раніше ми писали про те, коли Землю накриє потужний зорепад Ліриди.
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