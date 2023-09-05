Серпень побив усі рекорди. Стало відомо, які авто українці приганяють з-за кордону найчастіше

Українці продовжують приганяти автомобілі з-за кордону, але в минулому місяці їхня кількість збільшилася на 12% порівняно з липнем 2023. А якщо порівнювати із серпнем 2022, то показник виріс відразу на 27%! Таким чином серпневе "поповнення" стало найбільшим за попередній рік.
Про це повідомляють в УкрАвтопромі.
Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто - 45%. Далі рейтинг такий:
Стосовно марок і моделей рейтинг такий:
Середній вік вживаних машин, які в серпні перейшли на українські номери, становить 10 років.
При в’їзді в Україну на авто на іноземних номерах потрібно письмово задекларувати транспортний засіб та сплатити митні платежі.
Митне оформлення придбаного за кордоном авто проходить за чергою. Для цього власник на митниці надає:
На митниці також повинні скласти акт митного огляду, де фіксують пошкодження авто. Після цього митники ставлять спеціальні позначки на оригіналах документів, для підтвердження право власності на автомобіль, і видають завірену копію акта огляду.
Для реєстрації автомобіля в Україні потрібно звернутися до сервісного центру МВС з такими документами:
Транспортний засіб під час реєстрації також повинен бути з власником.
До речі, ви можете заздалегідь порахувати приблизну вартість митних платежів в онлайн-калькуляторі на Єдиному державному інформаційному вебпорталі "Єдине вікно для міжнародної торгівлі".
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