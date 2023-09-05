Серпень побив усі рекорди. Стало відомо, які авто українці приганяють з-за кордону найчастіше

Які авто приганяють найчастіше

Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто - 45%. Далі рейтинг такий:

дизельні - 32%

електромобілі - 15%

авто з ГБО - 5%

гібриди - 3%

Стосовно марок і моделей рейтинг такий:

Volkswagen Golf - 1 725 одиниць

Renault Megane - 1 363 одиниць

Skoda Octavia - 952 одиниць

Volkswagen Passat - 835 одиниць

Nissan Leaf - 505 одиниць

Ford Focus - 426 одиниць

Nissan Qashqai - 412 одиниць

Volkswagen Tiguan - 408 одиниць

Volkswagen Touran - 375 одиниць

Audi A4 - 365 одиниць

Середній вік вживаних машин, які в серпні перейшли на українські номери, становить 10 років.

Як ввезти автомобіль під час війни

При в’їзді в Україну на авто на іноземних номерах потрібно письмово задекларувати транспортний засіб та сплатити митні платежі.

Митне оформлення придбаного за кордоном авто проходить за чергою. Для цього власник на митниці надає:

паспорт

ідентифікаційний код

договір купівлі-продажу та техпаспорт

На митниці також повинні скласти акт митного огляду, де фіксують пошкодження авто. Після цього митники ставлять спеціальні позначки на оригіналах документів, для підтвердження право власності на автомобіль, і видають завірену копію акта огляду.

Для реєстрації автомобіля в Україні потрібно звернутися до сервісного центру МВС з такими документами:

паспорт

ІПН (індивідуальний податковий номер)

документ на транспортний засіб

документ про правомірність придбання ТЗ

митні документи

сертифікат відповідності

Транспортний засіб під час реєстрації також повинен бути з власником.

До речі, ви можете заздалегідь порахувати приблизну вартість митних платежів в онлайн-калькуляторі на Єдиному державному інформаційному вебпорталі "Єдине вікно для міжнародної торгівлі".