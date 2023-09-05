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Серпень побив усі рекорди. Стало відомо, які авто українці приганяють з-за кордону найчастіше

Які машини українці привозять з-за кордону (фото: Getty Images)
Автор: Юлія Гаюк

Українці продовжують приганяти автомобілі з-за кордону, але в минулому місяці їхня кількість збільшилася на 12% порівняно з липнем 2023. А якщо порівнювати із серпнем 2022, то показник виріс відразу на 27%! Таким чином серпневе "поповнення" стало найбільшим за попередній рік.

Про це повідомляють в УкрАвтопромі.

Які авто приганяють найчастіше

Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто - 45%. Далі рейтинг такий:

  • дизельні - 32%
  • електромобілі - 15%
  • авто з ГБО - 5%
  • гібриди - 3%

Стосовно марок і моделей рейтинг такий:

  • Volkswagen Golf - 1 725 одиниць
  • Renault Megane - 1 363 одиниць
  • Skoda Octavia - 952 одиниць
  • Volkswagen Passat - 835 одиниць
  • Nissan Leaf - 505 одиниць
  • Ford Focus - 426 одиниць
  • Nissan Qashqai - 412 одиниць
  • Volkswagen Tiguan - 408 одиниць
  • Volkswagen Touran - 375 одиниць
  • Audi A4 - 365 одиниць

Середній вік вживаних машин, які в серпні перейшли на українські номери, становить 10 років.

Як ввезти автомобіль під час війни

При в’їзді в Україну на авто на іноземних номерах потрібно письмово задекларувати транспортний засіб та сплатити митні платежі. 

Митне оформлення придбаного за кордоном авто проходить за чергою. Для цього власник на митниці надає:

  • паспорт
  • ідентифікаційний код
  • договір купівлі-продажу та техпаспорт

На митниці також повинні скласти акт митного огляду, де фіксують пошкодження авто. Після цього митники ставлять спеціальні позначки на оригіналах документів, для підтвердження право власності на автомобіль, і видають завірену копію акта огляду.

Для реєстрації автомобіля в Україні потрібно звернутися до сервісного центру МВС з такими документами:

  • паспорт
  • ІПН (індивідуальний податковий номер)
  • документ на транспортний засіб
  • документ про правомірність придбання ТЗ
  • митні документи
  • сертифікат відповідності

Транспортний засіб під час реєстрації також повинен бути з власником.

До речі, ви можете заздалегідь порахувати приблизну вартість митних платежів в онлайн-калькуляторі на Єдиному державному інформаційному вебпорталі "Єдине вікно для міжнародної торгівлі".

 

Раніше ми розповідали, чиї машини не заберуть на потреби ЗСУ.

Читайте також, що змінилося в правилах технічного огляду машин.

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