Август побил все рекорды. Стало известно, какие авто украинцы пригоняют из-за границы чаще всего

Украинцы продолжают пригонять автомобили из-за границы, но в прошлом месяце их количество увеличилось на 12% по сравнению с июлем 2023 года. А если сравнивать с августом 2022 года, то показатель вырос сразу на 27%! Таким образом, августовское "пополнение" стало самым большим за предыдущий год.
Об этом сообщают в УкрАвтопроме.
Самая большая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто - 45%. Далее рейтинг такой:
По маркам и моделям рейтинг такой:
Средний возраст подержанных машин, перешедших в августе на украинские номера, составляет 10 лет.
При въезде в Украину на авто на иностранных номерах нужно в письменном виде задекларировать транспортное средство и оплатить таможенные платежи.
Таможенное оформление приобретенного за границей авто проходит за очереди. Для этого владелец на таможне предоставляет:
На таможне также должны составить акт таможенного досмотра, где фиксируют повреждение авто. После этого таможенники ставят специальные отметки на оригиналах документов для подтверждения права собственности на автомобиль и выдают заверенную копию акта осмотра.
Для регистрации автомобиля в Украине нужно обратиться в сервисный центр МВД со следующими документами:
Транспортное средство при регистрации также должно быть с владельцем.
Кстати, вы можете заранее посчитать приблизительную стоимость таможенных платежей в онлайн-калькуляторе на Едином государственном информационном вебпортале "Единое окно для международной торговли".
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