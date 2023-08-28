Конфіскація авто на потреби ЗСУ: чиї машини точно не заберуть
Під час дії воєнного стану у громадян можуть конфіскувати авто на потреби ЗСУ. Але вилучатимуть не всі машини.
Про те, що треба знати про конфіскацію авто на потреби ЗСУ, розповідаємо у матеріалі нижче.
Як відбувається конфіскація авто
Держава може примусово вилучити авто у громадян. Це право затверджене у постанові Кабміну України №1921.
Конфіскувати авто приватної особи на потреби війська можна лише з умовою, що власнику відшкодують його вартість. Перед вилученням рухомого майна спершу роблять ринкову оцінку його вартості, оригінал висновку про яку надається власнику. Розмір оцінки може бути оскаржено в суді.
Зазначимо, що рішення про вилучення повинні ухвалюватися найвищим командуванням ЗСУ чи певних підрозділів, але не начальниками патруля, тероборонцями, старшими вартовими тощо.
Без такого погодження авто можуть конфіскувати тільки в зоні бойових дій.
Також наголосимо, що поки примусового вилучення автівок у звичайних громадян - нема. Конфіскація переважно стосується автопарків підприємств. Втім забрати авто у власника можуть у випадку, коли водій спричинив аварію через алкогольне сп’яніння або подібні обставини. При цьому конфіскувати авто можуть тільки те, яке перебуває у власності порушника.
Конфіскації авто для армії відбувається через Тимчасову комісію. Власник може обрати, яку машину віддати, а яку залишити собі.
Конфіскація містить ці етапи:
- авто проходить техогляд та декларується готовність бути переданим армії
- встановлюється остаточна вартість транспортного засобу
- проводиться незалежна оцінка вартості авто
Після цих етапів, власник може протягом 30 днів після демобілізації вимагати повернення свого авто. Для цього подаються відповідні заяви.
Які авто не підлягають конфіскації
Є кілька категорій громадян та організацій, автомобілі яких не підлягають конфіскації:
- дипломатичні та консульські установи інших країн
- закордонні компанії
- державні банки
- іноземці без громадянства України
- стратегічні підприємства
Раніше ми розповідали про те, що в Україні змінились умови проходження техогляду.
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