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Конфіскація авто на потреби ЗСУ: чиї машини точно не заберуть

Понеділок 28 серпня 2023 13:30
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Конфіскація авто на потреби ЗСУ: чиї машини точно не заберуть Що треба знати про конфіскацію авто на потреби ЗСУ (фото: GettyImages)
Автор: Василина Копитко

Під час дії воєнного стану у громадян можуть конфіскувати авто на потреби ЗСУ. Але вилучатимуть не всі машини.

Про те, що треба знати про конфіскацію авто на потреби ЗСУ, розповідаємо у матеріалі нижче.

Як відбувається конфіскація авто

Держава може примусово вилучити авто у громадян. Це право затверджене у постанові Кабміну України №1921.

Конфіскувати авто приватної особи на потреби війська можна лише з умовою, що власнику відшкодують його вартість. Перед вилученням рухомого майна спершу роблять ринкову оцінку його вартості, оригінал висновку про яку надається власнику. Розмір оцінки може бути оскаржено в суді.

Зазначимо, що рішення про вилучення повинні ухвалюватися найвищим командуванням ЗСУ чи певних підрозділів, але не начальниками патруля, тероборонцями, старшими вартовими тощо.

Без такого погодження авто можуть конфіскувати тільки в зоні бойових дій.

Також наголосимо, що поки примусового вилучення автівок у звичайних громадян - нема. Конфіскація переважно стосується автопарків підприємств. Втім забрати авто у власника можуть у випадку, коли водій спричинив аварію через алкогольне сп’яніння або подібні обставини. При цьому конфіскувати авто можуть тільки те, яке перебуває у власності порушника.

Конфіскації авто для армії відбувається через Тимчасову комісію. Власник може обрати, яку машину віддати, а яку залишити собі.

Конфіскація містить ці етапи:

  • авто проходить техогляд та декларується готовність бути переданим армії
  • встановлюється остаточна вартість транспортного засобу
  • проводиться незалежна оцінка вартості авто

Після цих етапів, власник може протягом 30 днів після демобілізації вимагати повернення свого авто. Для цього подаються відповідні заяви.

Які авто не підлягають конфіскації

Є кілька категорій громадян та організацій, автомобілі яких не підлягають конфіскації:

  • дипломатичні та консульські установи інших країн
  • закордонні компанії
  • державні банки
  • іноземці без громадянства України
  • стратегічні підприємства

Раніше ми розповідали про те, що в Україні змінились умови проходження техогляду.

Читайте також про те, що в Україні подорожчала реєстрація авто.

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авто для ЗСУ