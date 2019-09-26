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Сериал "Сваты" прекратили снимать: что произошло

STYLERФильмы и сериалы    26.09.2019 - 08:02
Сериал "Сваты" прекратили снимать: что произошло
Сериал "Сваты" (Кадр из фильма)

Седьмой сезон сериала "Сваты" не скоро появится на экранах

Съемки нашумевшего сериала "Сваты" внезапно остановились и как объяснил актер Федор Добронравов, который играет одну из ключевых ролей, всю работу пришлось остановить. Об этом пишут российские СМИ.

Седьмой сезон сериала "Сваты" успели отснять только лишь наполовину, а после этого всю работу пришлось поставить на паузу. Что стало причиной остановки работы – не указывается.

"Все было прекрасно, персонажи все остались, новые появились, но опять пришлось приостановить работу. Надеюсь и молюсь, что мы вскоре все доснимем", - уклончиво ответил журналистам Федор Добронравов.

Сериал &quot;Сваты&quot; прекратили снимать: что произошло

Сериал "Сваты"

Он отметил, что из-за политических неурядиц съемки седьмого сезона сериала проходили не в Украине, а на территории республики Беларусь. В новом сезоне именно пейзажи Беларуси будут показаны на экране.

Добронравов также добавил, что понимает, почему сериал "Сваты" так полюбился зрителям. По его словам, в сериале нет ничего, кроме добра, а также отсутствует политика и кровавые сцены, от которых люди очень устали.

Кроме того, стало известно, что ранее указывалась дата выхода седьмого сезона – это сентябрь 2019 года. Однако часть сезона была отснята еще в 2017 году. Потом съемки были заморожены и решение их возобновить появилось только в 2019 году.

"Сейчас съемки не идут, так как актеров в данный момент собрать всех вместе невозможно. Выходить в 2019 году нечему. Надеемся, что в скором времени съемочный процесс будет запущен", - сказано на официальной странице сериала в социальных сетях.

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