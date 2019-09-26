Серіал "Свати" припинили знімати: що сталося

Серіал "Свати" (Кадр з фільму)

Сьомий сезон серіалу "Свати" не скоро з'явиться на екранах

Зйомки серіалу "Свати" раптово зупинилися і як пояснив актор Федір Добронравов, який грає одну з ключових ролей, всю роботу довелося зупинити. Про це пишуть російські ЗМІ.

Сьомий сезон серіалу "Свати" встигли відзняти лише наполовину, а після цього всю роботу довелося поставити на паузу. Що стало причиною зупинки роботи – не вказується.

"Все було чудово, всі персонажі залишилися, нові з'явилися, але знову довелося призупинити роботу. Сподіваюся і молюся, що ми незабаром всі дознімемо", - ухильно відповів журналістам Федір Добронравов.

Серіал "Свати"

Він зазначив, що через політичні негаразди зйомки сьомого сезону серіалу проходили не в Україні, а на території республіки Білорусь. У новому сезоні саме пейзажі Білорусі будуть показані на екрані.

Добронравов також додав, що розуміє, чому серіал "Свати" так полюбився глядачам. За його словами, в серіалі немає нічого, крім добра, а також відсутня політика і криваві сцени, від яких люди дуже втомилися.

Крім того, стало відомо, що раніше вказувалася дата виходу сьомого сезону – це вересень 2019 року. Однак частина сезону була знята ще в 2017 році. Потім зйомки були заморожені і рішення їх відновити з'явилося тільки в 2019 році.

"Зараз зйомки не йдуть, так як акторів у даний момент зібрати всіх разом неможливо. Виходити в 2019 році нічому. Сподіваємося, що незабаром знімальний процес буде запущений", - йдеться на офіційній сторінці серіалу в соціальних мережах.