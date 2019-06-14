Актер из "Сватов" исчез из "черного списка" Минкульта: названа причина

Федор Добронравов (фото: сulturavrn.ru)

Федору Добронравову недавно разрешили въезд в Украину

Актера Федора Добронравова, который прославился благодаря сериалу "Сваты", вычеркнули из "черного списка" Министерства культуры, в который внесены ряд деятелей культуры и искусства, которые создают угрозу нацбезопасности. Руководитель пресс-службы министерства, Юлия Даценко объяснила такое решение, передает "Укринформ".

По словам, пресс-секретаря Минкульта, в ведомстве выполнили решение Окружного суда Киева от 27 марта 2019 года о снятии запрета на въезд Добронравову в Украину.

Напомним, 29 ноября 2017 года Госкино запретило показ в Украине всех сезонов сериала "Сваты" после высказываний Федора Добронравова об оккупации Крыма. А самому Добронравову был запрещен въезд в Украину на три года.

Федор Добронравов (фото: сulturavrn.ru)

"Конкретно в отношении российского актера Федора Добронравова Министерство культуры получило решение суда, которое вступило в силу", - отметила Даценко.

В министерстве акцентировали на том, что при принятии решения о внесении или вычеркивании тех или иных лиц из списка они действуют исключительно в рамках закона.

"Министерство культуры не принимает таких решений. Оно получает письмо от компетентных органов, к примеру Службы безопасности Украины, и вносит в список или удаляет с него фамилии людей из сферы культуры", - сказала руководитель пресс-службы.

В обновленном списке Министерства культуры фамилии Добронравова больше нет.

Министерство культуры приняло решение по Добронравову (скрин: http://mincult.kmu.gov.ua)

Отметим, что 29 января 2019 года в Окружном административном суде Киева сообщили, что суд не отменит запрет "Сватов" и не вычеркнет Добронравова из списка запрещенных артистов. Но уже 27 марта тот же суд признал противоправным запрет сериала "Сваты" и отменил запрет на въезд в Украину актеру Федору Добронравову.

К слову, Федор Добронравов через две недели после снятия запрета на въезд в Украину отправился с гастролями в оккупированный РФ Крым.