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Сериал "Слуга народа" попал в громкий скандал: что произошло

STYLERПерсоны    14.12.2019 - 14:34
Сериал "Слуга народа" попал в громкий скандал: что произошло
Сериал "Слуга народа" попал в громкий скандал (скриншот)

Сериал сняли с эфира в России из-за шутки о Путине

После встречи Зеленского и Путина в России 11 декабря на телеканале ТНТ запустили трансляцию сериала "Слуга народа". Однако уже вскоре после этого его сняли с эфира из-за шутки о Путине. Украинская музыкальная продюсер Алена Мозговая прокомментировала данную ситуацию, передает "Обозреватель".

Отмечается, что уже в первой серии главный герой Голобородько, которого выбрали президентом Украины, ходит по магазинам, чтобы выбрать себе костюм и часы. Помощник новоизбранного президента рассказывает ему, что Путин носит часы швейцарской марки Hublot, причем помощник произносит марку как "хубло". На что Голобородько переспрашивает: "Путин – хубло?"

Данная ситуация не осталась незамеченной и сериал довольно быстро сняли с эфира в Росии. "Если в российском эфире на всю страну прозвучала фраза "Путин-Хубло", то я считаю это положительным фактом", - утверждает Мозговая.

Сериал "Слуга народа"

Также продюсер заявила: "Я вообще о россиянах не думаю. Они мне не нужны и не интересны. Что у них там идет, что не идет. Это их государство. Пусть они что хотят, то и смотрят".

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