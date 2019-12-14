Серіал "Слуга народу" потрапив у гучний скандал: що сталося

Серіал "Слуга народу" потрапив у гучний скандал (скріншот)

Серіал зняли з ефіру в Росії через жарти про Путіна

Після зустрічі Зеленського і Путіна в Росії 11 грудня на телеканалі ТНТ запустили трансляцію серіалу "Слуга народу". Проте вже незабаром після цього його зняли з ефіру через жарти про Путіна. Український музичний продюсер Олена Мозгова прокоментувала дану ситуацію, передає "Обозреватель".

Наголошується, що вже у першій серії, головний герой Голобородько, якого обрали президентом України, ходить по магазинах, щоб вибрати собі костюм і годинник. Помічник новообраного президента розповідає йому, що Путін носить годинник швейцарської марки Hublot, причому помічник вимовляє марку як "хубло". На що Голобородько перепитує: "Путін – хубло?"

Дана ситуація не залишилася непоміченою і серіал досить швидко зняли з ефіру в Росії. "Якщо в російському ефірі на всю країну пролунала фраза "Путін-Хубло", то я вважаю це позитивним фактом", - стверджує Мозгова.

Серіал "Слуга народу"

Також продюсер заявила: "Я взагалі про росіян не думаю. Вони мені не потрібні і не цікаві. Що у них там йде, не йде. Це їх держава. Нехай вони що хочуть, те і дивляться".