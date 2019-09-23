Сериал "Чернобыль" стал сенсацией премии Эмми-2019

Сериал "Чернобыль", повествующий о ядерной катастрофе 1986 года в Украине, завоевал три премии Эмми на 71-й церемонии вручения, которая состоялась 22 сентября 2019 года в Лос-Анджелесе.

"Чернобыль" от HBO, состоящий из пяти эпизодов, назван лучшим мини-сериалом самой престижной премии, аналога "Оскара" для телеиндустрии.

В номинации также были представлены такие мини-сериалы, как "Острые предметы", "Побег из тюрьмы Даннемора", "Фосси/Вердон", "Когда они нас увидят".

"Чернобыль" стал лучшим мини-сериалом на Эмми 2019 (кадр из т/с: hbo.com)

Кроме главного приза в категории "Лучший мини-сериал", "Эмми" также получил режиссер Йохан Ренк и сценарист Крейг Мейзин за лучшую режиссуру и лучший сценарий.

Стоит отметить, что лучшим драматическим сериалом стала телесага "Игра престолов", которая триумфально завершилась в этом году.

Ранее мы писали, что в зоне Чернобыльской АЭС скоро могут заработать водные развлечения для туристов. В планах Госагентства Украины по управлению Зоной отчуждения запустить экскурсии на байдарках, а также речные прогулки на небольшом корабле.