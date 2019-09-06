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В Чернобыле появился 21 маршрут для посетителей

Новости » Туризм    06.09.2019 - 15:16
В Чернобыле появился 21 маршрут для посетителей
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В зоне отчуждения утвержден 21 маршрут посещения, среди которых 13 наземных, 5 водных и 3 воздушные

В Чернобыле утвержден 21 маршрут для посетителей, среди которых 13 наземных, 5 водных и 3 воздушные. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Госуправления по управлению зоной отчуждения.

Сообщается, что в этом году специалистами зоны отчуждения были разработаны новые водные маршруты на выполнение Указа Президента "О некоторых вопросах развития территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы".

"Основная задача - безопасность каждого посетителя, который пересекает границы зоны отчуждения. Количество посетителей значительно возрастает ежегодно, как и интерес к теме Чернобыля в целом. Чтобы обеспечить потребность посетителей в интересной и правдивой информации, мы поддерживаем развитие новых форм посещения, которые позволяют нам качественно коммуницировать с туристами", - говорится в сообщении.

Напомним, Чернобыльскую зону запустят речные туристические маршруты по рекам Припять и Уж. Все маршруты проверены дозиметристами и являются безопасными для посетителей.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Европейский союз передал Украине новый саркофаг над четвертым энергоблоком Чернобыльской атомной электростанции. Отныне Украина ответственное за эксплуатацию и обслуживание нового укрытия, а также за демонтаж старого саркофага, который был построен сразу после аварии.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в зону Чернобыльской катастрофы, заявил, что подписал указ для начала создание в Чернобыле "зеленого коридора" для туристов.

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