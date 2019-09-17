Беверли-Хиллз, 90210: песня украинского музыканта стала саундтреком к сериалу

Музыкант признался, что для него это стало полной неожиданностью
Кинокомпания FOX сделала перезапуск культового сериала Беверли-Хиллз 90210 и выпустила шесть серий, в которых сыграли актеры, полюбившиеся зрителям еще с 2000 года. Они будут играть родителей современных подростков.
Некоторых актеров зрители увидеть не смогут, так как они к сожалению, не дожили до новых съемок.
Однако есть и хорошие новости – саундтреком для шестой серии сериала стала композиция украинского музыканта. Трек Sunsay в исполнении украинского коллектива Cape Сod был записан совместно с ирландским блюз-артистом Ричардом Фареллом.
Cape Cod - Sunsay
Для автора песни, музыканта Макса Сикаленко, новость о том, что его композиция стала саундреком, стала полной неожиданностью.
"Тяжело словами описать то безграничное чувство чистой эйфории, когда написанная тобой песня внезапно оказывается в одном из самых главных и важных сериалов твоей юности. Поэтому, когда как гром среди ясного неба прилетела новость о том, что продюсерский состав сериала взял Sunsay в качестве трека к сериалу, после 5 минут адреналиновой эйфории последовал целый океан внутреннего тепла и осознания что все здесь происходит не просто так", - написал Сикаленко на своей странице в Instagram.
Тяжело словами описать то безграничное чувство чистой эйфории, когда написанная тобою песня внезапно оказывается в одном из самых главных и важных сериалов твоей юности. Это к тому, что в пятницу вышла последняя серия стартовавшего вновь Беверли Хиллс 90210, где прозвучал трек «Sunsay» с альбома Echoes. ⠀ Будучи тинейджером 90-х, я уже в этом возрасте проявлял трендхопперские способности и экипировал себя всем мерчем 90210, который можно было закапчить в районах рынков Юность и Троещина. В ход шло все - блокноты, тетрадки, дневники, пеналы и вишенка на торте - священный рюкзак. Так можно было хоть и в мечтах, но стать ближе к героям сериала, которых ты мысленно причислял к своим друзьями и приятелями. Потому что именно с ними ты проводил время между школой и домашними заданиями. Если сравнивать это с последующими поколениями, то 90201 был чем-то вроде Skins для поколения 00-х и Эйфорией для 10-х. ⠀ Поэтому, когда как гром среди ясного неба прилетела новость о том, что продюсерский состав сериала взял «Sunsay» в качестве трека к сериалу, после 5 минут адреналиновой эйфории последовал целый океан внутреннего тепла и осознания что все здесь происходит не просто так. New faces and dangerous places!