Беверли-Хиллз, 90210: песня украинского музыканта стала саундтреком к сериалу

В сериале "Беверли Хиллз" прозвучала песня украинского музыканта (Коллаж РБК-Украина)

Музыкант признался, что для него это стало полной неожиданностью

Кинокомпания FOX сделала перезапуск культового сериала Беверли-Хиллз 90210 и выпустила шесть серий, в которых сыграли актеры, полюбившиеся зрителям еще с 2000 года. Они будут играть родителей современных подростков.

Некоторых актеров зрители увидеть не смогут, так как они к сожалению, не дожили до новых съемок.

Однако есть и хорошие новости – саундтреком для шестой серии сериала стала композиция украинского музыканта. Трек Sunsay в исполнении украинского коллектива Cape Сod был записан совместно с ирландским блюз-артистом Ричардом Фареллом.

Cape Cod - Sunsay

Для автора песни, музыканта Макса Сикаленко, новость о том, что его композиция стала саундреком, стала полной неожиданностью.

"Тяжело словами описать то безграничное чувство чистой эйфории, когда написанная тобой песня внезапно оказывается в одном из самых главных и важных сериалов твоей юности. Поэтому, когда как гром среди ясного неба прилетела новость о том, что продюсерский состав сериала взял Sunsay в качестве трека к сериалу, после 5 минут адреналиновой эйфории последовал целый океан внутреннего тепла и осознания что все здесь происходит не просто так", - написал Сикаленко на своей странице в Instagram.