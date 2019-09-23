Серіал "Чорнобиль" став сенсацією премії Еммі-2019

Серіал "Чорнобиль", що оповідає про ядерну катастрофу 1986 року в Україні, завоював три премії Еммі на 71-й церемонії вручення, яка відбулася 22 вересня 2019 року в Лос-Анджелесі.

"Чорнобиль" від HBO, що складається з п'яти епізодів, названий найкращим міні-серіалом найпрестижнішої премії, аналога "Оскара" для телеіндустрії.

У номінації також були представлені такі міні-серіали, як "Гострі предмети", "Втеча з в'язниці Даннемора", "Фоссі/Вердон", "Коли вони нас побачать".

"Чорнобиль" став найкращим міні-серіалом на Еммі 2019 (кадр із т/с: hbo.com)

Крім головного призу в категорії "Найкращий міні-серіал", "Еммі" також отримав режисер Йохан Ренк і сценарист Крейг Мейзін за найкращу режисуру і сценарій.

Варто відзначити, що найкращим драматичним серіалом стала телесага "Гра престолів", яка тріумфально завершилася в цьому році.

Раніше ми писали, що в зоні Чорнобильської АЕС скоро можуть запрацювати водні розваги для туристів. У планах Держагентства України з управління Зоною відчуження запустити екскурсії на байдарках, а також річкові прогулянки на невеликому кораблі.