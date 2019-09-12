Экскурсии на лодках и рыбалка: в зоне ЧАЭС решили развлекать туристов

Фото: Чернобыль (РБК-Украина)

В зоне отчуждения в Чернобыле придумали новые развлечения для приезжих туристов

В зоне Чернобыльской АЭС скоро могут заработать водные развлечения для туристов. Об этом сообщил Глава Госагентства Украины по управлению Зоной отчуждения Виталий Петрук. По его словам, на реке Припять есть интересные и безопасные места, которые могут заинтересовать иностранцев.

В планах Госагентства запустить экскурсии на байдарках, а также речные прогулки на небольшом корабле.

"Когда идешь по Днепру - это широкая водная гладь, в Припяти - пейзажи. Там есть очень симпатичные острова, которые не похожи друг на друга. Где-то все заросло березами, где-то вас встречают птицы. Прекрасное украинское Полесье. Также у берегов можно увидеть остатки барж. Но мы понимаем, что людей интересует не только река, но и город Припять, другие объекты", - рассказал Петрук.

Фото: Река Припять (realt.onliner.by)

По словам чиновника, для безопасности посетителей будут сделаны специальные причалы. Также он отметил, что радиация содержится не в воде, а на земле.

"Основную опасность представляет не вода, а берег, земля, в которой содержатся радиоактивные вещества. Будет радиометрический контроль. Уже разработано несколько маршрутов. Сейчас утверждаем план внедрения этой инициативы. К 18 сентября все должно быть готово", - поделился Виталий Петрук.

Также он рассказал, что планируется на Припяти и рыбалка, естественно, не с точки зрения промышленного лова.

Как мы ранее писали, сценарист "Чернобыля" от HBO Крейг Мейзин выразил соболезнования авторам российского сериала о катастрофе, когда увидел, как гневно комментаторы реагируют на трейлер российского сериала.

Напомним, что сериал "Чернобыль" вляпался в очередной скандал.