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Сергій Танчинець заінтригував пристрасним фото з жінкою, з якою йому приписують роман

Сергій Танчинець (фото: instagram.com/sergii_tanchynets)
Автор: Іванна Пашкевич

Фронтмен гурту "Без Обмежень" Сергій Танчинець, який восени минулого року оголосив про розлучення з дружиною, показав пристрасне фото зі своєю співробітницею.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram виконавця.

Сергій Танчинець показався з ймовірною обраницею

Так, артист опублікував фото, на якому він цілує в шию піар-менеджерку гурту "Без Обмежень" Юліанну Коретську. 

"Моя піалсциця", - підписав світлину співак.

Сергій Танчинець з піарницею (фото: instagram.com/sergii_tanchynets)

Реакція мережі

Деякі фоловери музиканта вважають, що Сергія і Юліанну повязують не лише робочі, а й романтичні стосунки. Так, одна з підписниць припустила, що саме через цю жінку Танчинець пішов від своєї дружини.

  • Вірила в щирість ваших пісень, ходила на концерти
  • "Та заради кого я покинув дружину і дітей"
  • Круті, хейтери будуть в шоці
  • Гарна піарниця, роботу свою знає
  • Головне - не зважати на думки тих, хто не має власного життя і лізе до іншого
  • Такі класні
  • Файні

Зазначимо, що у вересні минулого року Сергій Танчинець оголосив про те, що він і його дружина Анна більше не разом.

Після початку повномасштабної війни вона з двома дітьми переїхала до Японії, тоді як співак продовжував давати благодійні концерти по всьому світу. Подружжя було разом майже 15 років.

Сергій Танчинець з ексдружиною (фото: instagram.com/sergii_tanchynets)

Втім, довго без коханої виконавець не залишався. Про це в одному зі своїх випусків заявив блогер-пліткар Богдан Беспалов.

Зі слів оглядача українського шоу-бізнесу, нова дівчина музиканта - з доволі близького оточення, адже вона працює у команді гурту “Без обмежень”.

Стосунки між Сергієм та Юліаною, розповідав Беспалов, почалися після зйомок кліпу на пісню “Дим”, прем'єра якої відбулася влітку 2023 року. Зйомки цієї відеороботи проводили частково в Києві, а частково в Португалії.

 

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