ua en ru
Ср, 27 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Сергій Танчинець розлучається з дружиною після 15 років шлюбу

Середа 27 вересня 2023 09:15
UA EN RU
Сергій Танчинець розлучається з дружиною після 15 років шлюбу Сергій Танчинець з дружиною (фото: instagram.com/sergii_tanchynets)
Автор: Іванна Пашкевич

Лідер гурт "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" Сергій Танчинець повідомив, що розлучається зі своєю дружиною Ганною після 15 років спільного життя.

Про це пише РБК-Україна (Styler) з посиланням на Instagram-сторінку співака.

Що відомо про розлучення артиста

За словами Танчинця, за декілька днів він з Ганною мав би святкувати 15 років шлюбу.

Але пара "не дотягнула до цієї дати кілька місяців".

"За ці роки ми пройшли не простий, але чудовий шлях разом, далі підемо кожен своїм. Я дуже сподіваюсь, що наші нові шляхи будуть для нас обох легкими і щасливими!", - написав лідер гурту "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" у себе в stories.

Також він підкреслив, що в цій ситуації винних нема. Просто таке, каже виконавець, в житті інколи стається.

Сергій Танчинець розлучається з дружиною після 15 років шлюбу

Сергій Танчинець повідомив про розлучення (фото: скріншот з nstagram.com/sergii_tanchynets)

"Ми підтримуємо хороші стосунки і залишаємося люблячими батьками для наших двох прекрасних діточок! Р.Р.Ѕ. Дуже прошу утриматись від осуду і віднестись з повагою до нашого вибору!", - додав він, а також повідомив, що коментарів для ЗМІ не буде.

Нагадаємо, Сергій Танчинець та Ганна познайомилися у 2007 році на зйомках першого кліпу гурту "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ".

Сергій Танчинець розлучається з дружиною після 15 років шлюбу

Сергій Танчинець з дружиною (фото: instagram.com/sergii_tanchynets)

Дружина музиканта - сценаристка та режисерка, вона й досі плідно працює з колективом.

Разом вони виховують сина та доньку.

Після початку повномасштабного вторгнення Ганна з дітьми подалася аж до далекої Японії.

В Японії вона працює перекладачем, а її діти - 13-річна Анастасія та 4-річний Лук'ян - відвідують школу та садочок.

Сергій Танчинець розлучається з дружиною після 15 років шлюбу

Сергій Танчинець з родиною (фото: instagram.com/sergii_tanchynets)

Днями Міла Нітіч шокувала зізнанням про токсичні стосунки з бізнесменом-алкоголіком.

Також дізнайтесь, як виглядає шикарний будинок Жені Кота та його дружини під Києвом.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини шоу-бізнесу розлучення Сергей Танчинец звезды шоу-бизнеса