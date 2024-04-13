Популярна українська співачка з'явилася на публіці після чуток про "алкоголізм"
Нещодавно блогер Богдан Беспалов із посиланням на анонімних друзів співачки Lida Lee повідомив про її алкозалежність. Днями вона вперше після цих чуток з’явилася на публіці.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на музичний портал "Музвар".
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Повідомляється, що 13 квітня Lida Lee виступила в кабаре "Рояль 21+".
У Telegram-каналі "Музвару" опублікували відповідне відео і афішу до вистави.
Нагадаємо, днями Богдан Беспалов заявив, що Lida Lee зараз перебуває в реабілітаційному центрі, де лікується від алкогольної залежності.
Цю інформацію йому "злили" інсайдери з близького оточення співачки, як і відео з центру, яке Ліда надіслала своїм друзям в особистому чаті.
Після цього зірка вийшла на зв'язок і зізналась, що в "найвразливіший момент у житті отримала ніж у спину від найближчих друзів".
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