Тіна Кароль неочікувано заспівала з відомим артистом, і це не Дан Балан (відео)

На тлі того, що Дан Балан "відхрестився" від стосунків з Тіною Кароль , артистка презентувала новий кліп. Цього разу артистка неочікувано заспівала з SHUMEI.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на кліп, який з'явився на YouTube-каналі Кароль.

Про що нова пісня Кароль та SHUMEI

Трек "Стерва" розповідає про пристрасть, ревнощі та кохання. У ньому знялися не тільки Кароль та Шумей, а ще й ведучий Богдан Буше (Шелудяк) та актриса Юлія Свіжинська.

Пристрасне відео знімали на вокзалі у Львові. Як виявилося, Кароль обрала саме цього артиста для дуету не просто так.

"SHUMEI - найбільш перспективний артист нового покоління в Україні. Його унікальний тембр не можна сплутати з будь-яким іншим голосом у світі. Хрипота та мужність його вокалу надали цій композиції крутого змісту. Я дуже задоволена цією співпрацею", - зазначила співачка.

Сам SHUMEI теж задоволений роботою з Кароль, яка написала пісню "Стерва". Артист говорить про співачку з захопленням.

"Працювати з Тіною було задоволенням. Тіна - людина, яка захоплює тебе з першої зустрічі. Її можна описати багатьма словами, але її основною якістю, яка мене вразила, є її простота та людяність, якою, на жаль, не всі володіють", - заявив він.

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