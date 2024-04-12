Тіна Кароль неочікувано заспівала з відомим артистом, і це не Дан Балан (відео)
На тлі того, що Дан Балан "відхрестився" від стосунків з Тіною Кароль, артистка презентувала новий кліп. Цього разу артистка неочікувано заспівала з SHUMEI.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на кліп, який з'явився на YouTube-каналі Кароль.
Про що нова пісня Кароль та SHUMEI
Трек "Стерва" розповідає про пристрасть, ревнощі та кохання. У ньому знялися не тільки Кароль та Шумей, а ще й ведучий Богдан Буше (Шелудяк) та актриса Юлія Свіжинська.
Пристрасне відео знімали на вокзалі у Львові. Як виявилося, Кароль обрала саме цього артиста для дуету не просто так.
"SHUMEI - найбільш перспективний артист нового покоління в Україні. Його унікальний тембр не можна сплутати з будь-яким іншим голосом у світі. Хрипота та мужність його вокалу надали цій композиції крутого змісту. Я дуже задоволена цією співпрацею", - зазначила співачка.
Сам SHUMEI теж задоволений роботою з Кароль, яка написала пісню "Стерва". Артист говорить про співачку з захопленням.
"Працювати з Тіною було задоволенням. Тіна - людина, яка захоплює тебе з першої зустрічі. Її можна описати багатьма словами, але її основною якістю, яка мене вразила, є її простота та людяність, якою, на жаль, не всі володіють", - заявив він.
Як реагує мережа
У коментарях юзери пишуть:
- "Ваше сплетіння голосів пробирає до мурах! Тіно, ви вражаєте!"
- "Як мені відгукується ця історія з вокзалом! Ця пісня точно стане моїм акомпанементом у подорожах!"
- "Який крутий дует! Це дуже красиво!".
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