RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Сергей Танчинец заинтриговал страстным фото с женщиной, с которой ему приписывают роман

Сергей Танчинец (фото: instagram.com/sergii_tanchynets)
Автор: Иванна Пашкевич

Фронтмен группы "Без Обмежень" Сергей Танчинец, который осенью прошлого года объявил о разводе с женой, показал страстное фото со своей сотрудницей.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram исполнителя.

Сергей Танчинец показался с вероятной избранницей

Так, артист опубликовал фото, на котором он целует в шею пиар-менеджера группы "Без обмежень" Юлианну Коретскую.

"Моя пиалсцица", - подписал фотографию певец.

Сергей Танчинец с пиарщицей (фото: instagram.com/sergii_tanchynets)

Реакция сети

Некоторые фоловеры музыканта считают, что Сергея и Юлианну связывают не только рабочие, но и романтические отношения. Так, одна из подписниц предположила, что именно из-за этой женщины Танчинец ушел от своей жены.

  • Вірила в щирість ваших пісень, ходила на концерти
  • "Та заради кого я покинув дружину і дітей"
  • Круті, хейтери будуть в шоці
  • Гарна піарниця, роботу свою знає
  • Головне - не зважати на думки тих, хто не має власного життя і лізе до іншого
  • Такі класні
  • Файні

Отметим, что в сентябре прошлого года Сергей Танчинец объявил о том, что он и его жена Анна больше не вместе.

После начала полномасштабной войны она с двумя детьми переехала в Японию, тогда как певец продолжал давать благотворительные концерты по всему миру. Супруги были вместе почти 15 лет.

Сергей Танчинец с экс-женой (фото: instagram.com/sergii_tanchynets)

Впрочем, долго без любимой исполнитель не оставался. Об этом в одном из своих выпусков заявил блогер-плиткарь Богдан Беспалов.

По словам обозревателя украинского шоу-бизнеса, новая девушка музыканта - из довольно близкого окружения, ведь она работает в команде группы "Без обмежень".

Отношения между Сергеем и Юлианой, рассказывал Беспалов, начались после съемок клипа на песню "Дим", премьера которой состоялась летом 2023 года. Съемки этой видеоработы проводили частично в Киеве, а частично в Португалии.

 

Читайте РБК-Украина в Google News
Сергей ТанчинецЗвезды шоу-бизнесаОтношения