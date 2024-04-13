Сергей Танчинец заинтриговал страстным фото с женщиной, с которой ему приписывают роман

Сергей Танчинец показался с вероятной избранницей

Так, артист опубликовал фото, на котором он целует в шею пиар-менеджера группы "Без обмежень" Юлианну Коретскую.

"Моя пиалсцица", - подписал фотографию певец.

Сергей Танчинец с пиарщицей (фото: instagram.com/sergii_tanchynets)

Реакция сети

Некоторые фоловеры музыканта считают, что Сергея и Юлианну связывают не только рабочие, но и романтические отношения. Так, одна из подписниц предположила, что именно из-за этой женщины Танчинец ушел от своей жены.

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Отметим, что в сентябре прошлого года Сергей Танчинец объявил о том, что он и его жена Анна больше не вместе.

После начала полномасштабной войны она с двумя детьми переехала в Японию, тогда как певец продолжал давать благотворительные концерты по всему миру. Супруги были вместе почти 15 лет.

Сергей Танчинец с экс-женой (фото: instagram.com/sergii_tanchynets)

Впрочем, долго без любимой исполнитель не оставался. Об этом в одном из своих выпусков заявил блогер-плиткарь Богдан Беспалов.

По словам обозревателя украинского шоу-бизнеса, новая девушка музыканта - из довольно близкого окружения, ведь она работает в команде группы "Без обмежень".

Отношения между Сергеем и Юлианой, рассказывал Беспалов, начались после съемок клипа на песню "Дим", премьера которой состоялась летом 2023 года. Съемки этой видеоработы проводили частично в Киеве, а частично в Португалии.