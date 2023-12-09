Відомий український співак опинився в інвалідному візку

Фронтмен гурту "Без Обмежень" Сергій Танчинець зізнався, що під час повномасштабного вторгнення РФ у нього виникли серйозні проблеми зі спиною. Через це йому навіть довелося пересуватися на інвалідному візку.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю артиста для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці".

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За словами виконавця, у ​​нього виникла протрузія, яка переросла у грижу. Він звертався до лікарів, однак повністю не вилікувався і повертався до роботи.

Сергій Танчинець (фото: instagram.com/sergii_tanchynets)

"З початком великої війни я багато часу проводив у бусі. До війни я мав можливість відкинутися і лежати в дорозі. Коли ти за кермом 20 годин, ти не можеш спати. Ми змінювалися, але левову частку дороги був я за кермом. Один, два, три фактори переростали в те, що протрузія переросла у грижу", - розповів Сергій.

Танчинець каже, що серйозні проблеми зі спиною розпочалися під час туру за кордоном.

Якщо в Америці він ще зумів відіграти всі концерти, то в Європі - ні.

Сергій Танчинець (фото: instagram.com/sergii_tanchynets)

"Ми полетіли у великий тур Америкою та Європою. Коли ми прилетіли до Європи, мене вже скрутило. Останній концерт у Данії ми відіграли, я вже сидів на стільчику. Потім усе… Мене вже скрутило, я став під кутом 90 градусів і вже не міг розігнутися. Мене в аеропорту перевозили в інвалідному візку. Це виглядало так собі", - згадав музикант.

Коли співак повернувся в Україну, він пройшов обстеження у Львові. Результати були невтішними і лікарі стали наполягати на операції.

"Ми приїхали до Львова, лікарі подивилися, зробили МРТ. Виходу, окрім оперативного втручання, не було. Мені зробили операцію, зараз я пройшов реабілітацію, сподіваюся, що все буде гаразд. Щоправда, треба буде тепер займатись зміцненням м'язового каркасу навколо хребта та стежити за цією справою", - підсумував Сергій.

Зазначимо, що вперше про проблеми зі спиною Танчинець заявив у липні цього року.

У цей час артист скасував концерти свого всеукраїнського туру і відправився на лікування.

У жовтні біль знову повернулася і виконавець вирішив перенести концерти європейського туру на наступний рік. Квитки, придбані на заходи, залишаються дійсними.