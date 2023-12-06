Михайло Діанов після теплої сімейної зустрічі, прокоментував свої стосунки з колишньою

Михайло Діанов - один з найвідоміших захисників "Азовсталі" не часто говорить про своє особисте життя, адже вважає, що є речі важливіші на даний момент. Та нещодавно чоловік показав теплі обійми з родиною.

А про те, які насправді стосунки між Михайлом та його колишньою дружиною, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис захисника в Instagram -профілі.

Михайло Діанов прокоментував свої стосунки з колишньою дружиною

Життя героя України досить активно обговорюється в мережі, оскільки всім відомо, що він розлучений, але підтримує здорові стосунки з матір’ю своєї доньки. Хоча колись Михайло вже говорив, що склеїти вже нічого не вийде, але він дуже вдячний жінці за все.

На тлі того, що Діанов розлучений та в певний період дуже часто з’являвся на публіці з Олею Поляковою, йому приписували роман із нею. Проте Оля заміжня і між ними лише велика повага одне до одного та дружба.

Тому фоловери захисника "Азовсталі" знову ж таки перемкнули свою увагу на колишню дружину Михайла Ольгу. Річ в тому, що зовсім нещодавно чоловік показав тепле сімейне фото з колишньою та донькою Катериною.

"Нарешті сім'я докупи", - підписав фото морпіх.

Михайло Діанов з родиною (фото: instagram.com/dianovmiha)

На наступному сімейному фото Діанов позує поруч із донькою та дружиною, обійнявши їх.

"Доця, мама і тато. Обожнюю тих двох", - додав герой.

Михайло Діанов з родиною (фото: instagram.com/dianovmiha)

Саме ці кадри стали приводом для того, щоб прихильники Михайла подумали про возз’єднання родини військового. Проте у своєму новому дописі чоловік все чітко пояснив.

"Я не маю жодних відносин із колишньою дружиною! Ми дружимо, ми в дуже хороших і дружніх відносинах. Але ми не разом. У неї своє життя, у мене моє", - розставив всі крапки захисник.

Виходить, всі здогадки залишаються невиправданими, а Михайло з Ольгою своєю чергою доводять, що зберегти нормальні людські стосунки після розлучення цілком можливо. Головне, поважати одне одного і бути вдячним за період, який ви пережили разом.