Сергій Стерненко попросив MARUV допомогти ЗСУ. Співачка відреагувала агресивним жестом

Скандальна українська співачка MARUV, яка майже зникла з "радарів" після повномасштабного вторгнення, заблокувала активіста Сергія Стерненка після його прохання допомогти ЗСУ.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram-канал STERNENKO .

Деталі інциденту

Окрім декількох сторінок в Instagram, одну з яких, до речі, Ганна Корсун закрила для українських користувачів, співачка веде блог у Twitter (зараз X).

Так, під черговим постом мовчунки, в якому вона анонсувала вихід нового треку, Стерненко написав їй, запитавши, чи підкине вона грошей на дрони для Збройних сил України.

У відповідь зрадниця не стала нічого говорити, а просто заблокувала активіста в соцмережі.

Публікація Стерненка про MARUV (фото: Telegram-канал STERNENKO.)

"Так, Ганна Корсун на дрони скидатись не хоче, на відміну від Кароліни. Значить купимо їй окремий дрон", - зазначив Сергій.

Публікація Стерненка про MARUV (фото: Telegram-канал STERNENKO.)

Реакція юзерів

Фоловери колишнього лідера одеського осередку "Правого сектору" бурхливо відреагували на його публікацію.

У мене є її автограф, хочу пустити на фонд помсти. Може також організуємо?

Maruv гарна назва для безпілотника камікадзе

Вона чекає на лімітовану серію мавіків в латексному чохлі

Яка огидна персона - лицемірка і ватниця, яка завжди вихваляла РФ, мовляв, там життя, а не те, що тут

Кароліна купить. Цікаво, як вони після нашої перемоги заспівають!

Не ображай, вона, як і Ані лорак, не любить публічно це діло робити

До слова, користувачі мережі не просто так згадують Ані Лорак в коментарях до посту Сергія.

Ще у квітні цього року активіст поглузував над запроданкою, написавши у Twitter, що та передала 80 тисяч гривень на придбання дронів.

Сергій Стерненко поглузував над Ані Лорак (фото: twitter.com/sternenko)

Через це в Росії почали скасовувати концерти артистки, бо вона нібито допомагає українській армії.

Пізніше Лорак довелося виправдовуватися перед росіянами.

Де зараз MARUV

Повернемося до іншої втікачки. Так, в "шапці" профілю Ганни на платформі X вказана локація Велика Британія, хоча відомо, що після 24 лютого 2022 року мовчунка виїхала з чоловіком та дитиною до Туреччини.

Зараз MARUV випускає нові композиції, сидячі за кордоном, а у липні зрадниця неочікувано змінила сценічне ім’я. Тепер вона Sharlotta Ututu.

Що стосується концертної діяльності, то поки невідомо, чи збирається співачка її відновлювати.

Анна Корсун (фото:instagram.com/sharlotta_ututu)