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Сергій Стерненко попросив MARUV допомогти ЗСУ. Співачка відреагувала агресивним жестом

Четвер 21 вересня 2023 12:33
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Сергій Стерненко попросив MARUV допомогти ЗСУ. Співачка відреагувала агресивним жестом Сергій Стерненко та MARUV (колаж Styler)
Автор: Іванна Пашкевич

Скандальна українська співачка MARUV, яка майже зникла з "радарів" після повномасштабного вторгнення, заблокувала активіста Сергія Стерненка після його прохання допомогти ЗСУ.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram-канал STERNENKO.

Деталі інциденту

Окрім декількох сторінок в Instagram, одну з яких, до речі, Ганна Корсун закрила для українських користувачів, співачка веде блог у Twitter (зараз X).

Так, під черговим постом мовчунки, в якому вона анонсувала вихід нового треку, Стерненко написав їй, запитавши, чи підкине вона грошей на дрони для Збройних сил України.

У відповідь зрадниця не стала нічого говорити, а просто заблокувала активіста в соцмережі.

Сергій Стерненко попросив MARUV допомогти ЗСУ. Співачка відреагувала агресивним жестом

Публікація Стерненка про MARUV (фото: Telegram-канал STERNENKO.)

"Так, Ганна Корсун на дрони скидатись не хоче, на відміну від Кароліни. Значить купимо їй окремий дрон", - зазначив Сергій.

Сергій Стерненко попросив MARUV допомогти ЗСУ. Співачка відреагувала агресивним жестом

Публікація Стерненка про MARUV (фото: Telegram-канал STERNENKO.)

Реакція юзерів

Фоловери колишнього лідера одеського осередку "Правого сектору" бурхливо відреагували на його публікацію.

  • У мене є її автограф, хочу пустити на фонд помсти. Може також організуємо?
  • Maruv гарна назва для безпілотника камікадзе
  • Вона чекає на лімітовану серію мавіків в латексному чохлі
  • Яка огидна персона - лицемірка і ватниця, яка завжди вихваляла РФ, мовляв, там життя, а не те, що тут
  • Кароліна купить. Цікаво, як вони після нашої перемоги заспівають!
  • Не ображай, вона, як і Ані лорак, не любить публічно це діло робити

До слова, користувачі мережі не просто так згадують Ані Лорак в коментарях до посту Сергія.

Ще у квітні цього року активіст поглузував над запроданкою, написавши у Twitter, що та передала 80 тисяч гривень на придбання дронів.

Сергій Стерненко попросив MARUV допомогти ЗСУ. Співачка відреагувала агресивним жестом

Сергій Стерненко поглузував над Ані Лорак (фото: twitter.com/sternenko)

Через це в Росії почали скасовувати концерти артистки, бо вона нібито допомагає українській армії.

Пізніше Лорак довелося виправдовуватися перед росіянами.

Де зараз MARUV

Повернемося до іншої втікачки. Так, в "шапці" профілю Ганни на платформі X вказана локація Велика Британія, хоча відомо, що після 24 лютого 2022 року мовчунка виїхала з чоловіком та дитиною до Туреччини.

Зараз MARUV випускає нові композиції, сидячі за кордоном, а у липні зрадниця неочікувано змінила сценічне ім’я. Тепер вона Sharlotta Ututu.

Що стосується концертної діяльності, то поки невідомо, чи збирається співачка її відновлювати.

Сергій Стерненко попросив MARUV допомогти ЗСУ. Співачка відреагувала агресивним жестом

Анна Корсун (фото:instagram.com/sharlotta_ututu)

Нагадаємо, нещодавно Ані Лорак зганьбилась на концерті в Туреччині.

Також стало відомо, де зараз Андрій Доманський, який пропагував "русскій мір".

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MARUV Сергій Стерненко звезды шоу-бизнеса