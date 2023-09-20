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Стало відомо, де зараз Андрій Доманський, який пропагував "русскій мір"

Середа 20 вересня 2023 07:40
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Стало відомо, де зараз Андрій Доманський, який пропагував "русскій мір" Андрій Доманський (фото: oscar.company)
Автор: Іванна Пашкевич

Стало відомо, куди зник український телеведучий Андрій Доманський, відомий за програмами "Підйом", "Хто проти блондинок?", "Інтуїція", "Фабрика зірок".

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube-канал "Слава+" розповідає всі деталі.

Де зараз знаходиться Андрій Доманський

Після 24 лютого знаменитий одесит зник з інформаційного простору і перестав виходити на зв'язок.

Крім того, він лише раз висловив подяку на своїй сторінці в Instgaram українським волонтерам, а потім, після хейту в його бік, закрив свої сторінки в соцмережах, а пізніше взагалі їх видалив.

Телеведучий Слава Дьомін з’ясував, що Доманський, який у свій час просував російські наративи, знаходиться в одній з країн Балтії.

Стало відомо, де зараз Андрій Доманський, який пропагував &quot;русскій мір&quot;

Скріншот (YouTube-канал ""Слава +)

Про це йому розповіли їхні спільні знайомі.

"Зараз, під час повномасштабного вторгнення, з його телевізійним минулим тут робити нічого. Тому що всі ми пам'ятаємо його ведення телеефірів до "Дня Перемоги" та іншої пропагандистської хр*ні", - прокоментував Дьомін.

Виявилося, що Дьомін навіть пропонував Андрію записати інтерв’ю, але відповіді так і не отримав.

За словами автора каналу "Слава +", проросійський ведучий виїхав за межі України законно, так як є багатодітним батьком.

Так, він виховує п’ятьох дітей від трьох різних жінок, одна з яких - телеведуча Лідія Таран. З нею Доманський жив у цивільному шлюбі і має від неї доньку.

Нещодавно ми розповідали, що Ані Лорак зганьбилась на концерті в Туреччині.

Також дізнайтесь, яку відомий продюсер зробив заяву про Сергія Бабкіна після скандалу з росіянами.

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Слава Дьомін