Стало відомо, де зараз Андрій Доманський, який пропагував "русскій мір"

Стало відомо, куди зник український телеведучий Андрій Доманський, відомий за програмами "Підйом", "Хто проти блондинок?", "Інтуїція", "Фабрика зірок".

Де зараз знаходиться Андрій Доманський

Після 24 лютого знаменитий одесит зник з інформаційного простору і перестав виходити на зв'язок.

Крім того, він лише раз висловив подяку на своїй сторінці в Instgaram українським волонтерам, а потім, після хейту в його бік, закрив свої сторінки в соцмережах, а пізніше взагалі їх видалив.

Телеведучий Слава Дьомін з’ясував, що Доманський, який у свій час просував російські наративи, знаходиться в одній з країн Балтії.

Скріншот (YouTube-канал ""Слава +)

Про це йому розповіли їхні спільні знайомі.

"Зараз, під час повномасштабного вторгнення, з його телевізійним минулим тут робити нічого. Тому що всі ми пам'ятаємо його ведення телеефірів до "Дня Перемоги" та іншої пропагандистської хр*ні", - прокоментував Дьомін.

Виявилося, що Дьомін навіть пропонував Андрію записати інтерв’ю, але відповіді так і не отримав.

За словами автора каналу "Слава +", проросійський ведучий виїхав за межі України законно, так як є багатодітним батьком.

Так, він виховує п’ятьох дітей від трьох різних жінок, одна з яких - телеведуча Лідія Таран. З нею Доманський жив у цивільному шлюбі і має від неї доньку.