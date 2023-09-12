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"Я співачка, а не політик". Ані Лорак виправдалася перед росіянами за "допомогу" українцям (фото)

Україна, Вівторок 12 вересня 2023 08:57
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"Я співачка, а не політик". Ані Лорак виправдалася перед росіянами за "допомогу" українцям (фото) Ані Лорак зганьбилася своєю черговою заявою (фото: росЗМІ)
Автор: Юлія Гаюк

Колишня українська співачка Ані Лорак зізналася, що насправді допомагає українським біженцям. Проте вона відразу виправдалася за це перед своїми російськими фанатами.

Відповідний допис з'явився на її сторінці в Instagram.

Ані Лорак "допомагає" українцям?

Здогадки про це почали з'являтися досить давно, однак сама співачка ні спростовувала, ні підтверджувала їх. Через це в росіян почали виникати запитання до артистки.

Для того, щоб не втратити ще й російську аудиторію, вона вирішила розставити всі крапки на "і".

Ані Лорак заявила, що ще з 2008 року отримала "багато визнання та любові від простих людей у Росії". Саме тому "за покликом серця" вона допомагає дітям-сиротам і сім'ям біженців з України.

"Це адресна допомога людям, які втратили кров", - пише милосердна зрадниця.

Але водночас додає, що ніколи та нікому не надавала військову допомогу, тому що це суперечить її віруванням. Цікаво, чи суперечить віруванням Ані Лорак армії РФ в Україні?

"Я співачка, а не політик. І я щиро вірю, що тільки любов і музика можуть об'єднати нас у мирі", - проявила свою "позицію" співачка.

&quot;Я співачка, а не політик&quot;. Ані Лорак виправдалася перед росіянами за &quot;допомогу&quot; українцям (фото)

Ані Лорак виправдалася за підтримку українських біженців (скриншот: Styler)

Нагадаємо, що після анексії Криму і початку війни на сході України Лорак виступала у РФ, що викликало критику в Україні та супроводи концертів співачки в різних містах України акціями протесту і зіткненнями з правоохоронцями.

До речі, раніше Ані Лорак взяла участь у новому шоу на росТВ, за що також отримала хвилю критики.

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Ані Лорак