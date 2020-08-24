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Сергей Михалок получил от Зеленского Заслуженного артиста: яркие фото

Киев, Понедельник 24 августа 2020 10:59
Сергей Михалок получил от Зеленского Заслуженного артиста: яркие фото
Сергй Михалок получил Заслуженного артиста Украины (фото: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Владимир Зеленский вручил звание Заслуженного артиста Украины Сергею Михалку и Михаилу Хоме

Сергей Михалок получил из рук Владимира Зеленского звание Заслуженного артиста Украины. Президент вручил соответствующие регалии белорусскому артисту на Софийской площади во время торжеств по случаю Дня Независимости Украины.

Кроме того, президент вручил такое звание Михаилу Хоме, лидеру группы DZIDZIO, который открыл торжество исполнением Гимна Украины.

Сергей Михалок получил от Зеленского Заслуженного артиста: яркие фотоСергей Михалок получил от Зеленского Заслуженного артиста: яркие фото

Сергей Михалок на праздновании Дня Независимости Украины (фото: РБК-Украина)

Президент также вручил звание Героя Украины поэту-песеннику Юрию Рыбчинскому.

На мероприятии были вручены награды ряду военных. За весомый личный вклад в укрепление обороноспособности страны были поощрены:

  • Василий Приходченко, старший солдат:
  • Александр Рапута, старший лейтенант;
  • Роман Малышкин, майор;
  • Сергей Куляс, полковник;
  • Сергей Кисленських, майор полиции;
  • Андрей Гнатов, полковник;
  • Григорий Федик, старший прапорщик;
  • Александр Гордузенко, старший мичман;
  • Андрей Кобыльчук, майор;
  • Андрей Кузьменко, солдат.

Ранее мы писали, что после начала протестов в Беларуси и жесткого их подавления белорусы призвали Сергея Михалка отреагировать. Но экс-лидер "Ляписа Трубецкого" и фронтмен Brutto во время событий в его родной стране развлекал отдыхающих в ночном клубе Одессы. Во время выступления он резко высказался о событиях в Беларуси.

К слову, DZIDZIO поразил мощным исполнением Гимна Украины. Запись взывала у многих украинцев мурашки по коже.

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