Мурашки по коже: DZIDZIO поразил мощным исполнением Гимна Украины

Михайло Хома (DZIDZIO, фото: instagram.com/dzidzio)

DZIDZIO представил свою версию Гимна Украины в сопровождении симфонического оркестра

Михаил Хома, лидер группы DZIDZIO, представил свою версию Гимна Украины, которая вызвала огромный восторг среди пользователей сети. Запись появилась в соцсетях и на видео платформах и стремительно набирает просмотры.

Гимн Украины музыкант записал вместе с Молодежным симфоническим оркестром.

“Для меня большая честь исполнять Гимн Украины! В это исполнение вкладываю безграничную любовь к своему государству, чтобы вдохновлять украинцев во всем мире на победу! Слава Украине!" - прокомментировал артист.

Интересно, что впервые Гимн в исполнении DZIDZIO украинцы смогли услышать и оценить еще в октябре 2019-го. Тогда он выступил на стадионе "Металлист" в Харькове перед футбольным матчем "Украина-Литва". Впоследствии Михаил Хома даже был избран Послом Сборной Украины футболу.

Музыкант признался, что это вдохновило его создать запись. Михаил Хома начал работать над воплощением идеи несколько месяцев назад вместе с Молодежным симфоническим оркестром Украины под руководством диригента Оксаны Линей.

DZIDZIO представил Гимн Украины (видео: YouTube)

Пользователи сети в комментариях восторженно отзываются о Гимне в исполнении Михаила Хомы.

"Аж мурашки по тілу! Ти просто Мега! Як завжди...

Яке сильне виконання гімну України! Найкраще!

Дійсно дуже моцно заспівав. Мурашки по шкірі. Тепер моя улюблена версія гімну України.

Де проголосувати, щоб це виконання стало офіційною версією Гімну України?

До глибини душі, пам'ятаю як вперше почула це виконання: Харків, стадіон, це було дуже сильно, зараз знову слухаю і мурашки просто по шкірі, вітаю з прем'єрою", - пишут комментаторы.

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