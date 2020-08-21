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Мурашки по коже: DZIDZIO поразил мощным исполнением Гимна Украины

Пятница 21 августа 2020 19:57
Мурашки по коже: DZIDZIO поразил мощным исполнением Гимна Украины
Михайло Хома (DZIDZIO, фото: instagram.com/dzidzio)
Автор: Светлана Мащенко

DZIDZIO представил свою версию Гимна Украины в сопровождении симфонического оркестра

Михаил Хома, лидер группы DZIDZIO, представил свою версию Гимна Украины, которая вызвала огромный восторг среди пользователей сети. Запись появилась в соцсетях и на видео платформах и стремительно набирает просмотры.

Гимн Украины музыкант записал вместе с Молодежным симфоническим оркестром.

“Для меня большая честь исполнять Гимн Украины! В это исполнение вкладываю безграничную любовь к своему государству, чтобы вдохновлять украинцев во всем мире на победу! Слава Украине!" - прокомментировал артист.

Интересно, что впервые Гимн в исполнении DZIDZIO украинцы смогли услышать и оценить еще в октябре 2019-го. Тогда он выступил на стадионе "Металлист" в Харькове перед футбольным матчем "Украина-Литва". Впоследствии Михаил Хома даже был избран Послом Сборной Украины футболу.

Музыкант признался, что это вдохновило его создать запись. Михаил Хома начал работать над воплощением идеи несколько месяцев назад вместе с Молодежным симфоническим оркестром Украины под руководством диригента Оксаны Линей.

DZIDZIO представил Гимн Украины (видео: YouTube)

  • Пользователи сети в комментариях восторженно отзываются о Гимне в исполнении Михаила Хомы.
  • "Аж мурашки по тілу! Ти просто Мега! Як завжди...
  • Яке сильне виконання гімну України! Найкраще!
  • Дійсно дуже моцно заспівав. Мурашки по шкірі. Тепер моя улюблена версія гімну України.
  • Де проголосувати, щоб це виконання стало офіційною версією Гімну України?
  • До глибини душі, пам'ятаю як вперше почула це виконання: Харків, стадіон, це було дуже сильно, зараз знову слухаю і мурашки просто по шкірі, вітаю з прем'єрою", - пишут комментаторы.

Ранее мы писали, что DZIDZIO посвятил смешную песню сборной Украины (видео).

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