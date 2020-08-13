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Сергей Михалок на концерте в Одессе резко высказался о событиях в Беларуси

Одесса, Четверг 13 августа 2020 19:12
Сергей Михалок на концерте в Одессе резко высказался о событиях в Беларуси
Сергей Михалок (фото: flickr.com/ivan_mezhui)
Автор: Владимир Костырин

Лидер "Ляписа" Сергей Михалок высказался о протестах в Беларуси

Сергей Михалок, лидер групп "Ляпис 98" и Brutto, на концерте в Одессе наконец высказался о событиях в Беларуси, где уже несколько дней бушуют массовые протесты после выборов президента. Знаменитый музыкант сделал это после многочисленных просьб в сети откликнуться на происходящее и упреков из-за молчания.

Артист на выступлении в клубе "Ибица" вечером 12 августа лаконично прокомментировал ситуацию в родной стране и прочитал стих перед исполнением песни "Воины света", которая стала одним из гимнов Революции Достоинства в Украине. Ролик Михалок опубликовал в своем Instagram, отключив при этом комментарии под постом.

"Воины света. Одесса. Ибица. Или как все было на самом деле. Слава Украине! Жыве Беларусь!" - говорится в подписи к видео.

Перед началом концерта в своем коротком спиче музыкант на сцене дал понять, что верит в победу митингующих сограждан, однако предпочитает выступать на шоу, а не обсуждать происходящее в Беларуси и политическую ситуацию в целом.

"Я знаю, что все наши братья-белорусы - Воины Света - поборют всех Дартов Вейдеров. Но я здесь не для того, чтобы геополитическую ху*ню рассказывать, а для того, чтобы петь вам ох*енные песни", - заявил Михалок.

Видео: Сергей Михалок на концерте в Одессе прочитал стих перед песней "Воины света"

Поклонники артиста неоднозначно отреагировали на такие высказывания: некоторые настаивают, что музыкант мог бы активнее заявить о своей позиции, а другие поддерживают кумира и даже советуют ему баллотироваться в президенты Беларуси.

  • Серега, ну мы же в Одессе после нашей победы равнялись на тебя!
  • Комедия
  • Да по*иг как было в Одессе, ты глянь как в Минске сейчас!
  • Сергей Михалок, в Президенты Беларуси! Спасибо! Вдохновение! Вдохновения! Мир!
  • Сергей, поезжайте и поддержите своих соотечественников на родине, им это необходимо.
  • В волнах хейта и непонимания, я поддерживаю вас! Вы своим песнями сделали для протестов больше, чем любые слова, сказанные сейчас. Уважаю и понимаю ваше долгое молчание в соцсетях.

Сергей Михалок на концерте в Одессе резко высказался о событиях в БеларусиСергей Михалок на концерте в Одессе резко высказался о событиях в БеларусиСергей Михалок на концерте в Одессе резко высказался о событиях в Беларуси

Фото: скрин комментариев facebook.com/sergeymikhalok.official

Ранее сообщалось, что Сергей Михалок впервые нарушил молчание после протестов в Беларуси.

Напомним, недавно появились говорящие фото самой жесткой ночи протестов в Беларуси.

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