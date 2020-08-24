Сергій Міхалок отримав від Зеленського Заслуженого артиста: яскраві фото

Володимир Зеленський вручив звання Заслуженого артиста України Сергію Михалку та Михайлу Хомі
Сергій Міхалок отримав з рук Володимира Зеленського звання Заслуженого артиста України. Президент вручив відповідні регалії білоруському артисту на Софійській площі під час урочистостей з нагоди Дня Незалежності України.
Крім того, президент вручив таке звання Михайлу Хомі, лідеру гурту DZIDZIO, який відкрив свято виконанням Гімну України.
Сергій Міхалок на святкуванні Дня Незалежності України (фото: РБК-Україна)
Президент також вручив звання Героя України поетові-пісняру Юрію Рибчинському.
На заході були вручені нагороди ряду військових. За вагомий особистий внесок у зміцнення обороноздатності країни були заохочені:
Раніше ми писали, що після початку протестів у Білорусі і жорсткого придушення білоруси закликали Сергія Міхалка відреагувати. Але екслідер "Ляпіса Трубецького" і фронтмен Brutto під час подій в його рідній країні розважав відпочиваючих в нічному клубі Одеси. Під час виступу він різко висловився про події в Білорусі.
До речі, DZIDZIO вразив потужний виконанням Гімну України. Запис викликав у багатьох українців мурашки по шкірі.
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