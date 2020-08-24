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Сергій Міхалок отримав від Зеленського Заслуженого артиста: яскраві фото

Київ, Понеділок 24 серпня 2020 10:59
Сергій Міхалок отримав від Зеленського Заслуженого артиста: яскраві фото
Сергй Міхалок отримав Заслуженого артиста України (фото: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Володимир Зеленський вручив звання Заслуженого артиста України Сергію Михалку та Михайлу Хомі

Сергій Міхалок отримав з рук Володимира Зеленського звання Заслуженого артиста України. Президент вручив відповідні регалії білоруському артисту на Софійській площі під час урочистостей з нагоди Дня Незалежності України.

Крім того, президент вручив таке звання Михайлу Хомі, лідеру гурту DZIDZIO, який відкрив свято виконанням Гімну України.

Сергій Міхалок отримав від Зеленського Заслуженого артиста: яскраві фотоСергій Міхалок отримав від Зеленського Заслуженого артиста: яскраві фото

Сергій Міхалок на святкуванні Дня Незалежності України (фото: РБК-Україна)

Президент також вручив звання Героя України поетові-пісняру Юрію Рибчинському.

На заході були вручені нагороди ряду військових. За вагомий особистий внесок у зміцнення обороноздатності країни були заохочені:

  • Василь Приходченко, старший солдат:
  • Олександр Рапута, старший лейтенант;
  • Роман Малишкін, майор;
  • Сергій Куляс, полковник;
  • Сергій Кисленських, майор поліції;
  • Андрій Гнатів, полковник;
  • Григорій Федик, старший прапорщик;
  • Олександр Гордузенко, старший мічман;
  • Андрій Кобильчук, майор;
  • Андрій Кузьменко, солдат.

Раніше ми писали, що після початку протестів у Білорусі і жорсткого придушення білоруси закликали Сергія Міхалка відреагувати. Але екслідер "Ляпіса Трубецького" і фронтмен Brutto під час подій в його рідній країні розважав відпочиваючих в нічному клубі Одеси. Під час виступу він різко висловився про події в Білорусі.

До речі, DZIDZIO вразив потужний виконанням Гімну України. Запис викликав у багатьох українців мурашки по шкірі.

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