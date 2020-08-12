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Помолитесь за Беларусь: появились говорящие фото самой жесткой ночи протестов

Беларусь, Среда 12 августа 2020 13:20
Помолитесь за Беларусь: появились говорящие фото самой жесткой ночи протестов
Протесты в Беларуси (фото: tut.by)
Автор: Светлана Мащенко

Протесты в Беларуси продолжаются третий день, а силовики становятся все более жестокими

Протесты в Беларуси продолжаются третий день, а последняя ночь стала особенно жестокой по применению силы "карателями". В сети появляются фото, где на глазах детей "скручивают" людей с цветами.

Люди несут букеты в центр Минска, вновь пытаются сооружать мемориал на месте погибшего во вторую ночь парня. Но силовики цветы выбрасывают, не позволяя людям даже таких эмоций, как грусть и сопереживание, пишет NEXTA Live.

Цветы оставляют просто на земле, где следы крови после избиения человека.

"Pray for Belarus", - подписан кадр с двумя розами на земле.

Помолитесь за Беларусь: появились говорящие фото самой жесткой ночи протестов

Розы в Минске на месте пролитой ночью крови (фото: NEXTA Live)

А так было вчера, 11 июня: мужчина протянул милиционеру букет вереска, но в ответ его "заломали" прямо на глазах у шокированных детей.

Помолитесь за Беларусь: появились говорящие фото самой жесткой ночи протестовПомолитесь за Беларусь: появились говорящие фото самой жесткой ночи протестов

Силовики в Минске задерживают мирных протестующих (фото: facebook.com/helen.perttula.5)

Начиная с вечера и до ночи стянутые со всей страны в Минск силовики - милиция, ОМОН, внутренние войска - творили настоящий беспредел. Не жалели никого, доставали водителей из авто, поджидали за углом.

Помолитесь за Беларусь: появились говорящие фото самой жесткой ночи протестовПомолитесь за Беларусь: появились говорящие фото самой жесткой ночи протестов

Протесты в Беларуси (фото: tut.by)

Сегодня днем 250 белорусских женщин вышли в белом с цветами к Комаровке (район Минска), чтобы выразить протест насильственным действиям силовиков и солидарность с пострадавшими мирными демонстрантами.

"Перестаньте нас бить! Мы хотим просто правильный подсчет голосов!" - говорят участницы акции. - Мы пришли с открытыми руками, без оружия. Так же, как и другие мирные протестующие. Насилие идет только с одной стороны".

Помолитесь за Беларусь: появились говорящие фото самой жесткой ночи протестовПомолитесь за Беларусь: появились говорящие фото самой жесткой ночи протестовПомолитесь за Беларусь: появились говорящие фото самой жесткой ночи протестов

Мирная акция протеста в Минске 12 августа (фото: tut.by)

Напомним, что люди стали выходить на улицы вечером 9 августа, когда стало понятно, что Лукашенко в очередной раз объявит себя победителем на выборах. Силовики всеми силами пытаются противостоять протестам. Людям не дают собраться в организованные акции протеста, ловят во дворах, вытаскивают из авто, "пакуют" в автозаки.

Если вторая ночь с 10 на 11 августа отметилась массовостью, то последняя - на 12 августа - показала, что силовикам дали карт-бланш. Они били автомобили, вытаскивали людей из машин, догоняли в подъездах, избивали простых прохожих, стреляли по людям на остановках, по окнах квартир, приставляли пистолеты к головам байкеров и избивали их.

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