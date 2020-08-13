Сергій Міхалок на концерті в Одесі різко висловився про події в Білорусі

Сергій Міхалок (фото: flickr.com/ivan_mezhui)

Лідер "Ляпіса" Сергій Міхалок висловився про протести в Білорусі

Сергій Міхалок, лідер груп "Ляпис 98" і Brutto, на концерті в Одесі нарешті висловився про події у Білорусі, де вже кілька днів вирують масові протести після виборів президента. Знаменитий музикант зробив це після численних прохань у мережі відгукнутися на події та докорів через мовчання.

Артист на виступ у клубі "Ібіца" увечері 12 серпня лаконічно прокоментував ситуацію в рідній країні та прочитав вірш перед виконанням пісні "Воїни світла", яка стала одним з гімнів Революції Гідності в Україні. Ролик Міхалок опублікував у своєму Instagram, відключивши при цьому коментарі під постом.

"Воїни світла. Одеса. Ібіца. Або як все було насправді. Слава Україні! Жыве Беларусь!" - йдеться у підписі до відео.

Перед початком концерту у своєму короткому спічі музикант на сцені дав зрозуміти, що вірить у перемогу співгромадян, які мітингують, проте воліє виступати на шоу, а не обговорювати те, що відбувається в Білорусі та політичну ситуацію в цілому.

"Я знаю, що всі наші брати-білоруси - Воїни Світла - поборють всіх Дартів Вейдерів. Але я тут не для того, щоб геополітичну ху*ню розповідати, а для того, щоб співати вам ох*єнні пісні", - заявив Міхалок.

Відео: Сергій Міхалок на концерті в Одесі прочитав вірш перед піснею "Воїни світла"

Шанувальники артиста неоднозначно відреагували на такі висловлювання: деякі наполягають, що музикант міг би активніше заявити про свою позицію, а інші підтримують кумира і навіть радять йому балотуватися в президенти Білорусі.

Серьога, ну ми ж в Одесі після нашої перемоги рівнялися на тебе!

Комедія

Так по*іг як було в Одесі, ти глянь як в Мінську зараз!

Сергій Міхалок, в Президенти Білорусі! Спасибі! Натхнення! Натхнення! Світ!

Сергій, їдьте і підтримайте своїх співвітчизників на батьківщині, їм це необхідно.

У хвилях хейту і нерозуміння, я підтримую вас! Ви своїми піснями зробили для протестів більше, ніж будь-які слова, сказані зараз. Поважаю і розумію ваше довге мовчання в соцмережах.

Фото: скрін коментарів facebook.com/sergeymikhalok.official

Раніше повідомлялося, що Сергій Міхалок вперше порушив мовчання після протестів у Білорусі.

Нагадаємо, нещодавно з'явилися говорять фото самої жорсткої ночі протестів у Білорусі.