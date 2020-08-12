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Сергей Михалок впервые нарушил молчание после протестов в Беларуси

Среда 12 августа 2020 18:41
Сергей Михалок впервые нарушил молчание после протестов в Беларуси
Сергей Михалок (фото: facebook.com/nasheradio)
Автор: Роман Мирончук

Лидер "Ляписа" Сергей Михалок отреагировал на протесты в Беларуси

Сергей Михалок, лидер "Ляписа Трубецкого" и Brutto, наконец-то откликнулся на призывы белорусов и отреагировал на протесты в стране. 48-летний певец поделился клипом Brutto на песню на белорусском языке "Родны край".

Больше ничего артист не написал на своей странице в Facebook. Пользователи сети неоднозначно отреагировали на это. Некоторые поклонники обвинили его в том, что он не поддерживает белорусов во время важных событий на его родине.

При этом через несколько часов он сбросил ссылку еще на один клип группы Brutto - "Середні віки".

Вот как прокомментировали это пользователи сети.

  • Сергей, у вас там на родине людей убивают;
  • Лучше вообще ничего не пости!! В такое время;
  • И это вместо публичного заявления хотя бы? Вместо поддержки своему народу, который борется сейчас за "Freedom Belarus". Я не из Беларуси, но мы верили вашим песням в 2011-2012 гг. во время протестов в России. До мурашек, до слез. И что теперь? Вы молчите;
  • Я табе вораг – мяне не чакай?? Это ответ на все просьбы сказать про восстание в Беларуси?
  • Он мог бы стать президентом, он мог бы быть в первых рядах протестующих. Но революция - это кровь и смерть. Он достаточно сделал для духа своего народа. Если он скажет хоть слово - его совесть сразу возьмет на себя всю ответственность за потери. Самоорганизовуйтесь, не сдавайтесь, и ваши лидеры выйдут из тени! И отстаньте от Михалка!
  • Михалок поломался;
  • Сергей Михалок Вы должны возглавить революцию! Народ ждет Вас! Народ пойдет за Вами! Именно вы достойный кандидат в президенты сейчас! Других нет!
  • Влюблённый волк уже не хищник. Жена, дети, все дела. С репертуаром только теперь, что делать, останутся только Яблони и Евпатория.

Сергей Михалок впервые нарушил молчание после протестов в Беларуси

Сергей Михалок впервые нарушил молчание после протестов в Беларуси

Сергей Михалок впервые нарушил молчание после протестов в Беларуси

Сергей Михалок впервые нарушил молчание после протестов в Беларуси

Сергей Михалок впервые нарушил молчание после протестов в Беларуси

Скриншоты с Facebook

Напомним, что Михалок находится в Одессе, где сегодня, 12 августа, будет развлекать гостей ночного клуба "Ибица".

Ранее появились говорящие фото самой жесткой ночи протестов в Беларуси.

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Новости Украины протестСергей Михалок
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